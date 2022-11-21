謝忻酒後衝山頂患高山症　倒在浴缸「臉色發紫」險喪命

我是廣告 請繼續往下閱讀
Eason透露到亞馬遜叢林體驗原始生活後，差點被美洲豹吞下肚：「我當時水土不服想上廁所，就到戶外找個地方解決，解放到一半，我就聽到動物的尖叫聲，因為沒水沒電晚上一片漆黑，我想說是野獸在狩獵嗎？」而Eason在好奇心驅使下，拿著手電筒想一探究竟，不料一轉身就看到一雙黃色大眼睛，直勾勾地盯著他看，嚇得他慌忙逃竄：「我還因為蹲太久腳麻，跌進爛泥巴裡，我當時就覺得完蛋了，這時候出差錯一定會斷手斷腳，當地人聽到聲音拿刀衝過來救我，我問他們是什麼動物？他們跟我說是美洲豹來找食物，我想說萬一那隻動物沒被牠吃掉，牠吃的就是我！」
蘿莉塔則是在西班牙誤入毒梟家：「我要從西班牙飛去瑞士，我在登機門等了1小時，櫃檯才說班機改了登機門，飛走了，但我那時候只是學生根本沒錢，旁邊飯店一晚都要好幾萬，我打給我媽大哭，她也不知道該怎麼辦。」這時有好心的旅客向她伸出援手，帶她回家借住一晚：「因為都是女生也不會有戒心，直到她家門一打開，裡面有5、6個全身刺青的彪形大漢，我才覺得害怕，可是我又沒地方去，只好硬著頭皮進去，進去後看到好多科學儀器，我想說誤會他們了，原來他們是科學家。」事後蘿莉塔與朋友分享這段經歷，才得知對方真實身分：「朋友說在西班牙的哥倫比亞人都是賣毒品的，他們是在家製毒！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！