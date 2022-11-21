先儲水備用！台南11／29「停水12小時」　逾13萬戶受影響

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第六區管理處表示，這次停水及水壓降低區域影響範圍為台南市12個行政區，停水用戶數13萬4337戶、水壓降低戶數3萬231戶，除停水區域外，其餘地區可正常供水，但復水時管線末端、大樓及地勢較高地區可能稍有延遲情形，復水初期水質可能較為混濁，用戶應暫勿取用，待水清後再進水。
第六區管理處指出，停水區域包括山上區、新化區、關廟區、龍崎區、歸仁區全區。
另外，永康區有永康里（中山北路以南）、王行里（王行路以東永科北路以南）、永明里、網寮里、新樹里、西勢里、北興里、大灣里、東灣里、西灣里、南灣里、北灣里、崑山里、建國里（國道1號以東小東路以南）、復興里（小東路以南）。
安定區有蘇林里、蘇厝里、安定里；善化區有嘉南里、嘉北里、昌隆里、六德里、六分里、溪美里、田寮里、牛庄里、小新里、蓮潭里、光文里、胡家里、胡厝里、什乃里；大內區有大內里、石湖里、石城里、內江里、石林里；左鎮區有光和里、澄山里、岡林里。
仁德區有文賢里、保安里、上崙里、後壁里、新田里、仁義里、仁德里、一甲里、土庫里、太子里。
第六區管理處指出，這次水壓將降低區域為永康區復國里（中華二路以南）、神洲里、光復里、復興里（小東路以北）、建國里（國道1號以西小東路以北）；善化區坐駕里、文昌里、東關里、文正里、頂街里、南關里，以及新市區全區。（編輯：戴光育）