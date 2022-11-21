抗議天王柯賜海猝逝！四肢僵硬陳屍車內　警方初判為病逝

▲66歲柯賜海驚傳猝死，被發現陳屍陽明山公園車內。（圖／翻攝畫面）
▲66歲柯賜海驚傳猝死，被發現陳屍陽明山公園車內。（圖／翻攝畫面）

中央社

2022-11-21 11:52:49

（中央社記者黃麗芸台北21日電）昔有「抗議天王」之稱的柯賜海陳屍台北市北投區前山公園旁的車內，享壽66歲。其姊今早前往探視察覺異狀後報案，警消到場發現已屍僵且明顯死亡，初判應為病逝，詳細死因待釐清。

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北市警消今天上午近8時30分接獲柯姓女民眾報案，指其弟身亡於停放北投區建國街路旁的自有客貨車上。

柯女向警方表示，弟柯男長期將自車停放在前山公園旁，平常都睡、住車上，因他昨天曾跌倒撞傷頭部，卻不願就醫，今早攜帶食物前往探視，不料卻發現弟弟陳屍車上。

警消立即派員到場救護查看，但發現柯男已有屍僵現象且明顯死亡，並未送醫。

同時，警方現場勘查發現，案發現場的死者腳邊有嘔吐物，且身上衣著都完整，並無明顯外傷，家屬也指出死者有慢性病史，目前排除有外力狀況介入，初判可能為病逝所致。

柯賜海是2000年前後頗具爭議性的話題人物，多次被判刑入監。馬英九擔任台北市長期間，是柯賜海最活躍的時期，他經常舉牌出現在馬英九的公開行程，高喊「馬英九，還我牛」，索討因案被台北市政府沒收的牛隻。他曾多次參選民選公職，包括台北市長、台北市第一選區立法委員、花蓮縣長等。

據指出，柯賜海後來因長期罹患帕金森氏症和家人爭產糾紛，而逐漸淡出新聞版面。

柯賜海最近一次公開現身，應是他認為大法官釋字第812號解釋強制工作處分違憲，但理由未論及人民有權拒絕工作等，他再聲請釋憲，但憲法法庭今年2月裁定不受理。

據指出，由於柯賜海患病且長期居住在停放陽明山前山公園的客貨車上，轄區派出所員警不定時都會前往探視、關懷，不料今天發生憾事，詳細死因待後續刑事相驗釐清。（編輯：李亨山、黃淑芳）

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