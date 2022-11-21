鄭朝方合體賴品妤車隊掃街拜票 竹北市民熱情回應

▲竹北市長候選人鄭朝方車隊掃街，沿途市民熱情回應。（圖/鄭朝方團隊提供）
▲竹北市長候選人鄭朝方車隊掃街，沿途市民熱情回應。（圖/鄭朝方團隊提供）

業務處/綜合報導

2022-11-21 11:58:11

選前最後黃金周末，竹北市長候選人鄭朝方行程滿滿，做最後衝刺。鄭朝方六、日搶時間規劃各種形式行程要跟鄉親懇託賜票，除了滿檔的活動造勢和市場、街道拜票，立法院最年輕的立法委員賴品妤更特別南下竹北，為即將成為史上最年輕竹北市長的鄭朝方站台，並啟動首次車掃。高顏值搭檔果然瞬間吸引鄉親朋友和支持者沿路高喊「凍蒜！」、「市長好！」。賴品妤呼籲竹北市民，年輕的城市請讓年輕的市長來，「改變竹北，竹北市長需要換新面孔，看得到，找得到。」

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▲竹北市長候選人鄭朝方與立法委員賴品妤合體展開車隊掃街。（圖/鄭朝方團隊提供）
▲竹北市長候選人鄭朝方與立法委員賴品妤合體展開車隊掃街。（圖/鄭朝方團隊提供）
投票日前最後一個黃金周末，鄭朝方週六前進竹北西區辦理「團結勝選•金曲有約」，以黨部主委身分帶七位竹北隊候選人同台造勢，緊接週日滿檔市場、街道沿路拜票外，晚上更合體新竹縣長候選人周江杰「逆風行腳•翻轉新竹」音樂會，跟市民朋友訴求：一起同行！改變新竹！

音樂會上，鄭朝方獻唱〈永不失聯的愛〉、〈一想到你呀〉、〈我只在乎你〉組曲，表達：「永不失聯的愛，代表永遠找的到朝方。一想到你啊，我只在乎你。」接著更為周江杰伴奏，兩位暖男一起演出〈天天想你〉，「天天想你天天守住一顆心，把我最好的愛留給你」表達對地方的愛，懇託鄉親，請把竹北交給鄭朝方，把新竹縣託付給周江杰。周江杰也把這首歌和告白氣球送給一路支持他的妻子，場面相當溫馨。

黃金周末行程，最吸睛的還有立院女神賴品妤立委來陪鄭朝方啟動首次車掃，高顏值車掃組合，獲得支持朋友的熱烈回應，現場直播也有百人同步支持。隨後，賴品妤更第一次參加不是她選區的政見會。

賴品妤說，跟鄭朝方成為好戰友是在上一次立委選舉，這段時間持續對於地方政策和服務案多有互動、討論，未來透過中央地方連線，一定是最能為竹北做事的市長。

賴品妤並大力呼籲：「新興的竹北市有許多尖端科技人才、年輕家庭定居於此，這樣優雅、年輕的城市更需要『硬體建設』、『軟體提升』雙重並進。年輕的、優秀的朝方這次選擇從縣轄市開始奉獻，相信他當選後一定能用治理縣市、直轄市的高度為竹北開創建設，並且堅守民主自由價值。賴品妤用她對朝方的認識與信任誠摯的向大家保證，年輕的鄭朝方就是能勝任竹北市長的唯一人選。」

鄭朝方也回應感謝賴品妤立委與各位現場鄉親給他的支持，他再次重申，要讓地方變得更好，就一定要用選票，讓市長換新面孔，請鄉親讓他來照顧各世代的市民朋友，來改變過去僵化的地方治理，帶領竹北朝向新方向。

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