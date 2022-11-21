鄭朝方合體賴品妤車隊掃街拜票 竹北市民熱情回應

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音樂會上，鄭朝方獻唱〈永不失聯的愛〉、〈一想到你呀〉、〈我只在乎你〉組曲，表達：「永不失聯的愛，代表永遠找的到朝方。一想到你啊，我只在乎你。」接著更為周江杰伴奏，兩位暖男一起演出〈天天想你〉，「天天想你天天守住一顆心，把我最好的愛留給你」表達對地方的愛，懇託鄉親，請把竹北交給鄭朝方，把新竹縣託付給周江杰。周江杰也把這首歌和告白氣球送給一路支持他的妻子，場面相當溫馨。
黃金周末行程，最吸睛的還有立院女神賴品妤立委來陪鄭朝方啟動首次車掃，高顏值車掃組合，獲得支持朋友的熱烈回應，現場直播也有百人同步支持。隨後，賴品妤更第一次參加不是她選區的政見會。
賴品妤說，跟鄭朝方成為好戰友是在上一次立委選舉，這段時間持續對於地方政策和服務案多有互動、討論，未來透過中央地方連線，一定是最能為竹北做事的市長。
賴品妤並大力呼籲：「新興的竹北市有許多尖端科技人才、年輕家庭定居於此，這樣優雅、年輕的城市更需要『硬體建設』、『軟體提升』雙重並進。年輕的、優秀的朝方這次選擇從縣轄市開始奉獻，相信他當選後一定能用治理縣市、直轄市的高度為竹北開創建設，並且堅守民主自由價值。賴品妤用她對朝方的認識與信任誠摯的向大家保證，年輕的鄭朝方就是能勝任竹北市長的唯一人選。」
鄭朝方也回應感謝賴品妤立委與各位現場鄉親給他的支持，他再次重申，要讓地方變得更好，就一定要用選票，讓市長換新面孔，請鄉親讓他來照顧各世代的市民朋友，來改變過去僵化的地方治理，帶領竹北朝向新方向。