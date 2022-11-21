選前衝刺 周江杰逆風行腳

其他來幫他造勢的還包括民進黨新竹市議員李妍慧、新竹縣議員張珈源、竹北市民蔡蕥鍹，以及縣議員候選人歐陽霆和市民代表候選人范格菱、曾玉菱、邵啟月。
周江杰表示，未來五天他要選擇最貼近、最謙卑的方式來聆聽新竹縣這片土地的聲音，這座擁有五十七萬人口的縣市，在五天之後，我會讓所有居住在我們新竹縣的民眾能夠像新竹市、桃園市一樣，能夠感受到我們居住在這片城市裡頭的光榮和榮耀。
周江杰強調，未來五天，他要到地方上去，聆聽所有人的聲音，一步一腳印是很踏實的方法，用這樣的方式，讓所有人都能有機會跟他說話，跟他講幾句對未來的想法和願景，他未來有機會進入到縣政府，在二樓的縣長室，他會來努力為新竹縣民來打拼，讓他們能夠居住在一個能夠讓他們感受到光榮和榮耀的城市，這是他這一次投入縣長選舉的最重要的初衷，和我八年前參選議員時一樣，和現場所有政治工作者一樣，都是為了腳下的這片土地，讓生活在這片土地的人們可以過得更好，這份信念絕對不會忘記。
吳怡農表示，周江杰都是一步一腳印的走，看見大家的需求，可見對每一次的選舉都非常重視，他注意到周江杰很重視各個世代的需求，包含兒童的醫療系統的建置、縮短城鄉之間資源分配的差距，也希望更多年輕人擁有投票的權利，一起來改變家鄉的樣貌。
李妍慧表示，她聽到很多新竹縣、竹北地區廣大縣民的迴響，所以對這週六的選舉開票很有信心，希望大家可以一起加油，因為縣市雖然隔著一條頭前溪，但是還是有很多議題可以一起努力。她除了給周江杰和新竹縣所有的候選人加油以外，也要拜託大家，如果新竹市有親戚朋友，也可以一起互相拉票，支持新竹市5號的沈慧虹，希望在週六開票當天，沈慧虹、江杰都可以一起迎接勝利，未來大新竹隊可以一起努力，為新竹的長期發展與建設一起來打拚。
張珈源表示，新竹縣的大家都在醞釀一個反對長期執政、沒有換人的民間的力量正在形成，相信大家對新竹縣二十多年來，比較起桃園市和新竹市沒有長足的進步，相信大家可以做出不同的選擇，他相信周江杰一定可以贏得最終的勝利，倒數五天，每一個人全力衝刺到最後一刻，竹北隊、大新竹隊一定可以贏得最終的勝利。
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