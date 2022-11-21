Omicron亞型變異株+102例！「境外移入」檢出9例BA.2.75

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，國內新增102例Omicron亞型變異株確定病例。（圖／指揮中心）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，國內新增102例Omicron亞型變異株確定病例。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-11-21 14:13:59

中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增102例Omicron亞型變異株確定病例，分別為81例本土個案(80例BA.5、1例BA.2)及21例境外移入(10例BA.5、9例BA.2.75、1例XBB、1例BQ.1)。截至目前國內今(2022)年累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：XBB為10例、BF.7為4例、BQ.1為7例、BA.5為1,236例、BA.4為104例、BA.2.75為77例、BA.2為1,028例；另累計本土確定病例XBB為1例、BF.7為1例、BQ.1為2例、BA.5為1,265例、BA.4為5例、BA.2為2,529例，尚無BA.2.75本土確定病例。

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▲（圖／指揮中心）
▲81例本土個案，分別為80例BA.5、1例BA.2。（圖／指揮中心）
指揮中心指出，新增80例BA.5本土個案，占上週所有已定序之81例約98.8%，為41名男性、39名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分布為北部40例、中部8例、南部31例、東部1例，確診日介於今年10月10日至11月10日。

指揮中心表示，針對國內境外移入之21例BA.5、BA.2.75、XBB、BQ.1個案，為10例男性、11例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲，入境日介於今年9月19日至11月9日。其中檢出10例BA.5分別自日本(3例)，美國(2例)，中國、以色列、南韓、泰國(各1例)，另1例調查中；9例BA2.75個案分別自印尼(3例)，日本、泰國(各2例)，馬來西亞(1例)，另1例調查中；1例XBB個案自印尼移入；1例BQ.1個案自加拿大移入。

▲（圖／指揮中心）
▲指揮中心表示，目前BA.5仍佔大宗。（圖／指揮中心）
指揮中心說明，世界衛生組織(WHO)於今年11月16日資料指出，全球已發現超過390種Omicron次分支變異株，目前BA.5變異株占比約為73.2%，仍為全球主流株且持續變異，由其衍生之BQ.1變異株傳播快速，受影響國家數及病例數持續增加，占比升至16.2%；BA.2變異株衍生之BA.2.75及XBB等變異株占比持續增加，占比分別約5.4%及2.0%，需持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。此外，WHO於今年10月27日表示，相較於其他Omicron主要流行株，BQ.1的疾病嚴重度未增加，但BQ.1的新突變可能具有免疫逃脫優勢，因此可能有較高的重複感染機率。現有疫苗(包含原始株與次世代疫苗)對BQ.1感染的保護效果可能減少，但對於重症的保護效果應無重大影響。

指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BA.5等變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。指揮中心將持續境外及本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業。（編輯：陳苾暐）

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