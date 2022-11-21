竹市好孕專車券促進產檢便利性！「現辦現用」造福孕媽咪

▲新竹市政府推出「好孕專車服務」，讓孕婦安心，守護幼兒健康。（圖／資料照片）
▲新竹市政府推出「好孕專車服務」，讓孕婦安心，守護幼兒健康。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2022-11-21 16:30:00

為提供新竹市孕婦貼心、便利的友善服務，新竹市政府於今年6月首辦「好孕專車」服務，提供孕婦產檢交通費補助6000元，更加碼臨托券、免費育兒指導及友善嬰幼用品店家購物好禮，開辦至今已造福近200名孕媽咪，成效廣受好評。代理市長陳章賢說，新竹市是鄰近縣市桃竹竹苗中，率先推動「好孕專車」的縣市，盼讓孕婦安心、家人放心，一起守護母嬰健康，持續讓新竹市成為全國最幸福城市。

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陳章賢表示，新竹市是全國最年輕的城市，生育率也名列前茅，前市長林智堅、副市長沈慧虹積極推動幼兒福利政策，除生育津貼，更積極推動一區一親子館、免費育兒指導，更是非六都縣市中第一個推出定點臨時托育服務的縣市，讓市民朋友安心生養，成為爸爸媽媽最強後盾。

▲新竹市政府推出「好孕專車服務」，讓孕婦安心，守護幼兒健康。（圖／資料照片）
▲新竹市政府推出「好孕專車服務」，讓孕婦安心，守護幼兒健康。（圖／資料照片）
陳章賢指出，好孕專車服務結合4大車隊，包含大都會車隊、台灣大車隊、紅帥衛星車隊、第一中華車隊等，共有近1500輛計程車，補助準媽咪往返新竹縣市設有產檢服務的10家醫院及24間診所交通費，提供貼心服務，減輕許多準媽媽及準爸爸在孕期產檢時的交通困擾。

社會處表示，自6月底推行「好孕專車」服務以來，目前已有將近200位準媽媽申請、使用此服務，替市民朋友節省車資、增進產檢便利性，歡迎更多符合資格的準媽媽踴躍申請利用。

社會處分享，準媽媽小詠現懷孕6個月，深深感受好孕專車服務所帶來的便利。小詠說，還沒申請好孕專車服務前，產檢通常要等先生下班後，才能由先生開車陪伴去醫院，萬一遇到先生需加班，就得延後看診時間，甚至延後產檢日。

她說，一次洽公在東區區公所承辦人員仔細的說明介紹之下，發現「好孕專車」申辦方式十分簡便，她備妥媽媽手冊、所得稅率等資料後，即順利在當日現辦現領。現在，即使先生或家人在產檢日有事無法陪同，也能放心的安排行程，因為搭計程車有補助車資，上車後告知司機要使用好孕乘車券，也都獲得很親切回應。

▲新竹市政府結合大都會車隊、台灣大車隊、紅帥衛星車隊、第一中華車隊等4大車隊，推出好孕專車。（圖／資料照片）
▲新竹市政府結合大都會車隊、台灣大車隊、紅帥衛星車隊、第一中華車隊等4大車隊，推出好孕專車。（圖／資料照片）
小詠的先生表示，原本產檢日都要趕著下班載老婆去醫院，現在可以讓老婆先搭好孕專車到醫院，自己再趕過去會合，時間運用更彈性；夫妻倆說，好孕專車服務為他們省下的不只是交通費，「也能感受到新竹市府的體貼和照顧」。

社會處說明，「好孕專車」服務對象包含設籍並實際居住本市之孕婦，及與本市民完成結婚登記，並已入境居留、定居或停留之新住民孕婦，且最近一年綜合所得稅率未達20%者。

準媽媽們取得孕婦手冊後，即可至各區公所申領好孕專車乘車券，內含6000元之車資抵用券、10小時免費定點臨托券、友善店家禮物兌換券及免費育兒指導服務券，價值超過8000元。相關事項可至社會處網頁查詢，或電洽社會處婦女兒童少年福利科。(新竹市政府廣告)

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