S媽被張蘭罵到「心臟快停止」　汪小菲轟岳母：別再逼逼

▲S媽（右）透露被張蘭（左）罵了半小時 。（圖／黃春梅臉書）
▲S媽（右）透露被張蘭（左）罵了半小時 。（圖／黃春梅臉書）

記者江芷稜/綜合報導

2022-11-21 14:39:34

汪小菲不爽大S再婚，還要他付豪宅電費和每月100萬元的家用費，揚言要把家人帶回北京，昔日最挺他的S媽，夾在中間左右為難，更透露大S前婆婆張蘭今（21）日一早利用微信留言狂罵了半小時，讓她氣到心臟快停止。汪小菲也首度開戰S媽，放話明天就來台灣！

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▲大S帶老公見恩師王偉忠，畫面相當溫馨。前排左起為大S、王偉忠、S媽、小S，後排右起為具俊曄、林慧晶、王偉忠女兒。（圖／翻攝自林慧晶IG）
▲大S帶老公見恩師王偉忠，畫面相當溫馨。前排左起為大S、王偉忠、S媽、小S，後排右起為具俊曄、林慧晶、王偉忠女兒。（圖／翻攝自林慧晶IG）
S媽曾說較喜歡汪小菲，不過韓星具俊曄很有禮貌，漸漸獲得她的認可，她接受《壹蘋新聞網》否認前女婿所說的全額負責家用，強調離婚協議裡，汪負責生活費、房貸、司機費，但大S也有負擔保母、管家共3人費用，每月支付超過15萬元。

今早新聞曝光，讓汪小菲顏面盡失，S媽接到張蘭的語音留言，罵了徐家近半個小時，她無奈表示，張蘭說的話涉及人身攻擊，讓她氣到心臟快停止，血壓已經飆高了，「氣到現在還沒辦法停止」。

▲汪小菲前年來台灣幫丈母娘過母親節，讓徐媽非常開心。（圖／翻攝黃春梅臉書）
▲汪小菲曾幫丈母娘過母親節，讓S媽非常開心，如今人事全非。（圖／翻攝黃春梅臉書）
汪小菲也首度開戰岳母，發微博怒轟：「徐媽媽，我夠給你們一家留面子了，命是誰救回來的？你家多少孩子？我家就一個孩子，我母親怎麼你們了？不讓我們看孩子回北京？不罵你我都不答應。你再逼逼，再逼逼把你家這點噁心事兒全說出來好嗎？尤其是你小女兒 就她跳的歡，她是踩在她姐腦袋上的小丑。再逼逼？」曾透露自己對防疫隔離感到恐慌，汪小菲如今管不了這麼多，直接放話太想家人了，「我明天就去！」

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