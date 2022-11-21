林佳龍計程車廣告爭議　國民黨團轟檢方「辦藍不辦綠」

我是廣告 請繼續往下閱讀
曾銘宗舉例，11月15日苗栗地檢署查獲縣議員候選人賄選案20萬元交保、17日台中地檢署查獲每戶1500元假濟貧、真賄選案件、17日苗栗縣長選舉爆餐會賄選，檢警調查2人涉有重嫌、18日高雄鄭姓議員候選人席開20桌賄選，起訴2人、18日嘉義一名鄉代候選人涉嫌現金賄選遭聲押，及18日新北地檢署偵辦唐姓嫌疑人，以高價禮盒賄選遭收押。曾銘宗質疑，上述遭檢方偵辦賄選案件，是不是辦藍不辦綠？還是辦小咖不辦大咖？
曾銘宗說，林佳龍競選總部人員發200元給計程車司機，還特別強調拿錢不貼競選文宣貼紙也沒關係，到底有沒有涉及賄選？在司法法制委員會也提出相關質詢，調查局長王俊力也證實，已將相關事證移給新北地檢署，但新北地檢署到底有沒有立案？何時立案？何時偵辦？外界都等新北地檢署給答案。
國民黨團也要求檢調，依照查察賄選宣誓原則「行政中立」，落實「有聞必查」、「有據必辦」立場，盡速偵辦，不要辦藍不辦綠，不要只辦小咖，不敢辦大咖。國民黨團希望檢調是全民的檢調，請依法行政，才能贏取全民信賴。
國民黨團副書記長謝衣鳯則指出，國民黨桃園市長候選人張善政，在9月25日參加民間一場活動，主辦單位邀請他主持摸彩抽獎，29日就遭到桃園地檢署分案調查；民進黨新竹市長候選人沈慧虹10月3日提告美麗島電子報董事長吳子嘉違反《選罷法》， 6日新竹地檢署就發傳票給吳子嘉，14日出庭應訊；民眾黨新竹市長候選人高虹安助理費案，調查局北機組11月15日報請台北地檢署指揮偵辦，地檢署17日下午正式分案列為「他」字案
謝衣鳯進一步表示，曾銘宗於11月9日在司法法制委員會，質詢調查局長林佳龍候競選團隊疑似賄選案時，調查局長證實已將相關事證交給新北地檢署。法務部長也表示，新北地檢署收到相關事證，就會即刻啟動調查，她請問新北地檢署，是否已經立案調查？何時展開偵辦？現在偵辦進度為何？是否能夠告訴國人，林佳龍到底是嫌疑人？還是被害人？
新北市議員候選人林鼎超則說，林佳龍競選總部宣稱，發錢給計程車司機的男子，是委託廣告公司進行，雙方有簽訂廣告租賃契約，如果計程車司機沒有履行，會要求計程車司機履行。他質疑，林佳龍競選總部遲遲拿不出廣告租賃契約，完全看不到任何租賃關係，距離投票日僅剩5天，林佳龍競選總部還拿不出所謂的資賃契約，檢調到底要不要調查？