T1／魔獸效應發燒！雲豹2戰收入破1200萬　商品銷售420萬

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如此高薪的身價，霍華德就首周帶進的人氣和商機來說，顯然沒有讓T1和雲豹球團失望。根據T1聯盟官方公布的數據，19日官方YouTube中文直播同時在線最高人數為258,056人，英文直播同時在線最高人數為51,532人；20日中文直播同時在線最高人數為197,619人，英文直播同時在線最高人數為23,146人。電視轉播方面，LEVEN SPORTS收視破開台紀錄，有線電視收視1.51排名第4，全國綜合收視1.08排名第12。
門票方面，雲豹將國體大體育館分為3種票價區塊，分別為680元(特種A區)，有1644個座位；350元(特種B區)的有5300的座位；100元(特種C區)的則有5690個座位。這兩天進場人數皆為滿場，也就是這合計12634席座位全部賣出，這三區的收入達到708萬3840元。
這2場周邊商品盈利部分，分別賣出220萬和200萬，加上前面確定的計票部分，目前可統計的收入就達到1128萬。另外，雲報還有場邊席以及包廂，這方面的價位沒有給出數字，但顯然價位更高，約有3000個座位，雲豹估計總收入超過1200萬。
以上一季P.League+總冠軍賽球團的門票和商品銷售額來做比較，G1和G2在攻城獅主場都吸引滿場的7200名觀眾進場，再加上周邊商品銷售，球團總收入達1456萬。而在富邦主場和平籃球館進行的G3，單日票房加商品進帳913萬元；最終球隊兩日票房收入為1676萬，商品收入達147萬，總收入1823萬。
雲豹在商品銷售上的數字亮眼(2戰420萬)，不過門票銷售總金額不如PLG兩隊在主場的盈額，但這也和他們票價相對更便宜有關，雲豹球團已經預計在明年3、4月將主場特種A、B、C區的3個區域的門票調漲到1500元、980元、300元。
聯盟祕書長張樹人昨天受訪時表示，霍華德加入聯盟，使各隊更被關注、球團也被推動努力去進步。也透露臺中太陽已經著手準備修繕台體大球館，下周霍華德確定會在這打客場比賽；另外臺南獵鷹則是在覓尋可容納更多人、及交通更方便的場地。
雲豹、獵鷹、太陽是上賽季T1聯盟人氣比較讓人擔心的3支球隊，本季三隊在霍華德來之後，都明顯在場下行銷、硬體設施方面去努力提升，這對於聯盟建立成功的整體商業模式，肯定是有正面的效應。
不過「霍華德效應」未來還能持續多久，也是值得觀察之處。下周他將首次在T1聯盟的客場出征，能否給太陽帶來同樣巨大的人氣和商機，本周末就可知曉。