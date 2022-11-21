PLG／前馬刺中鋒加盟領航猿 陳信安期盼帶領團隊成長
桃園璞園領航猿官方今(21)日宣布，簽下中鋒艾爾斯(Jeff Ayres)，身高208公分的他，自2009年NBA選秀開啟職業生涯，具備6季NBA資歷，曾效力過拓荒者、溜馬、馬刺和快艇，更於馬刺隊期間獲得冠軍殊榮。此外，也曾參與歐洲聯賽，近年轉戰日本職籃B.LEAGUE發展，總經理陳信安表示：「艾爾斯是一名具備13年職業資歷的球員，期盼他能傳承場上經驗，帶領團隊成長。」
艾爾斯2009-10賽季加入NBA後，一直是聯盟中的浪人，直到2015-16賽季離開為止，他加入過4支球隊，其中在馬刺時期應該最為人所知，他兩季出賽124場，場均可以得到3分3籃板。
艾爾斯近4個賽季皆於日本職籃B.LEAGUE征戰，共繳出場均13.8分、9.2籃板、三分命中率37.8%的好表現。總教練卡米諾斯認為，具備多國經驗的艾爾斯，這幾年在日本職籃賽事中，依舊展現良好防守水準，運用其身高優勢與高強度身體對抗性，以強悍的防守鞏固禁區，且上賽季三分線命中率近逼4成，進攻端上也有助於團隊火力輸出，提升整體競爭力。
艾爾斯已於今日抵台，將盡快投入訓練調整至最佳的備戰狀態，談及加入領航猿的心情，艾爾斯說：「迫不及待與大家見面，與團隊一起拚出最好成績！」桃園璞園領航猿12月10日將回到桃園巨蛋舉行主場首戰，12月份主場賽事門票也已全面開賣，橙客們趕緊購票登機，「猿地集合」為領航猿加油。