疫情創造新商機 非凡超電商MGC邀專家分享創富趨勢
疫情讓人類社交關係重新定義，跨境電商成為全球最強大的創富趨勢，網路社群亦是最多人轉職創業首選。非凡超電商ＭＧＣ舉辦的非凡豐盛無限美好超心靈饗宴，邀請暢銷「元氣好眠」系列作者資深聲音療癒音樂人張之愷，以療癒頻率融合宇宙等離子之音，搭配深度解析，帶領與會者一起為身心充電。
非凡超電商ＭＧＣ陳菲菲表示，「跨境電商」是近年來熱門的新興國際貿易型態，也是台灣企業到個人都可嘗試的新通路，跨境電商發展快速，管銷模式和創新策略不斷推陳出新，例如運用ＦＢ及ＩＧ、ＬＩＮＥ、部落格、ＹｏｕＴｕｂｅ形成社群電商，更可讓消費者轉型成為經營者，創造三贏局面。
陳菲菲指出，這次邀請到身心靈專家張之愷，旋轉舞蹈朱衍舞、Erisd Miro 厄里斯魔境、吳紹琥醫生、影視歌星曾治豪、劉尚謙、綜藝天王吳宗憲，以及百位百萬網紅與現場６００位嘉賓同時直播，且使用〈卡拉轟天雷〉歡唱，響應此豐富的心靈響宴。
這次非凡超電商ＭＧＣ主要是讓來賓能感受到，為什麼有人總是心想事成，為什麼有時候明明做同樣的事情，產生的結果卻大大不同。因此請來知名身心靈專家張之愷老師，開啟大家的無限想像與格局。另外藉由各行各業成功人士近距離接觸，透過他們的眼界看世界，理解世界，拓展視野。