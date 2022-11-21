北漂潮漸緩 台南成為宜居城市展現努力成果

我是廣告 請繼續往下閱讀
台南市政府指出，台南市淨遷徙人口數，2019年37人、2020年251人，2021年提升高到1561人，呈跳躍式成長，分析主要原因為投資案多、創造商機，包含台積電、聯電等大廠投資台南，創造就業機會。
台南市民政局戶政科長楊國忠表示，這幾年來因為南科的關係，投資金額超過1.35兆，創造1800億的產值及3萬個工作機會，就業機會增加人口自然就成長。台南除了吸引優勢產業廠商進駐創造就業機會外，市府也重視青年族群最看重的托育環境，加速設置社區公共托育家園讓台南成為適合工作以及生活的城市。
過去認為北部工作機會多、薪水較高，許多中南部人口會因此選擇北漂工作；但近年來北部房價居高不下，在物價不停上漲，而薪水卻沒有明顯提升的狀況下，薪資即使較高但卻存不了錢，只能圖溫飽，因而失去北漂的動力。
1111人力銀行最新調查，全台有接近60%的上班族嚮往移居台南，其中有20%正在規畫移居。受訪者認為居住台南享有3大優勢，台南為美食之都占53%名列第一，第二認為台南物價低占38%，第三則是生活步調慢占34%。另外，房租等支出比較低，能有較多餘裕用在娛樂或其他消費，造成南漂有明顯的拉力。
來自高雄的陳先生曾北漂在新竹科學園區工作近3年，孩子出生後選擇回到南部，目前在台南科學園區工作5年。陳先生表示，回到南部後，經濟上的負擔減輕許多，在北部的房租、房價要比台南貴上2、3成；北部的生活費也要比南部高出5、6千元。至於交通方面，相較於南科，竹科附近若是上下班時間就相當壅塞，通勤時間也因此變得更長。陳先生表示，應該有越來越多北漂的南部人會有回南部的想法。
台南市政府指出，台積電、聯電等科技大廠進駐台南，投資案多，也創造了商機和就業機會，除了南科本身釋出的職缺之外，其群聚效應也會帶動周邊的生活機能，在南科台南園區與沙崙智慧綠能科學城帶動下，產業聚落更完整，生活機能不斷提升。