《憂鬱之島》揭香港黑暗面！導演嘆：我常常恐懼拍攝後果
電影《憂鬱之森》在西元2017年「雨傘運動」之後開始拍攝，耗時長達5年才誕生，今（21）日導演陳梓桓與監製任硯聰出席記者會受訪，導演陳梓桓全片拍攝完成後，他詢問片中的年輕抗爭者：「你覺得自己20年之後，還會相信現在所相信的東西嗎？」同時他也是在反問自己。西元2019年後，香港經歷重大巨變，老香港人熟悉的香港早已不存在，導演陳梓桓希望透過電影嘗試回答大家：「你心裡的香港是什麼？」
現在的香港人需要面對更多難題，導演陳梓桓認為：「像是片中的抗爭者要接受法律審訊，可能因此失去自由，很多朋友有在思考是不是要離開香港，去一個自由的地方。」被問到拍攝紀錄片是否擔心受到威脅，導演陳梓桓坦言：「國安法通過後，我們也會問自己會不會有問題，其他各行各業的香港人，像是老師會擔心教書內容有沒有危險，每個人都存在一種懷疑跟恐懼，我常常會恐懼拍攝會不會有什麼後果，但我還想拍下去只能盡量不去恐懼。」為了不讓家人擔憂，導演陳梓桓會刻意避重就輕工作內容，讓家人只要知道自己在拍電影就好。
電影《憂鬱之森》獲得本屆金馬獎「最佳紀錄片」肯定，導演陳梓桓受訪時分享心情：「因為入圍讓很多人關注電影，但最重要的是電影和香港能讓更多人的討論。」導演陳梓桓後製剪輯時曾多次感動落淚，在金馬獎典禮播放開場影片時：「我在大銀幕上看到片中主角的時候，覺得有很大的震撼！剪接的時候他還是自由的。」片中許多角色目前仍被關押在監獄裡，也有些演出的朋友已經離開香港。
經歷過西元2019年後的「反送中運動」，香港人變得更勇敢，許多抗爭者都願意面對恐懼站出來說話，至於拍攝是否有受到外力威脅，導演陳梓桓回答：「沒有，但我們時刻在謹惕自己，因為現在在英國和台灣引起比較多討論，我們會小心一點。」未來會繼續留在香港拍攝電影，「留在香港能感受到更真實的情緒，拍攝的素材也會更接近現實。」電影放映期間收到許多觀眾的回饋：「在加拿大遇見香港移民觀眾，他說看完電影後更瞭解爸爸心情，因為他爸爸就是游泳去香港的；也有一些中國移民海外的觀眾，覺得文革離自己經歷較遠，但電影真實感很強烈。」監製任硯聰透露放映時遇到的小故事：「有一個中年男子說自己沒有兒女，看完電影很感動就脫下戒指送給導演，還有一個爸爸贈送錢幣示意。」