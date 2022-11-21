F-86軍刀機向雷虎小組致敬 以全新塗裝台南水交社亮相

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黃偉哲表示，雷虎小組於1953年在空軍台南基地成立，於國家重要慶典表演的空中特技更是享譽國際。F-86F戰術戰鬥機俗稱「F-86軍刀機」，承載過往雷虎小組在台南的光輝歲月，「雷虎的故鄉」一詞也源自於此。這架F-86軍刀機係經水交社文化學會、國立台南高工、軍事專家古旺金及民代等多方爭取與建議下，終於今年5月成案，迅速於7月拆運、10月驗收，今天得以隆重揭幕再現風華，讓英姿煥發的F-86軍刀機透過展示，帶領大家認識臺南的空軍歷史與水交社的眷村記憶！
台南文化局表示，這架原編6299號機原服役新竹基地，除役後撥交給臺南高工作為教學用具，經與學校協商並獲得軍方同意及市長支持，將此機移至水交社文化園區陳展。為尊重歷史，原先規劃以本機最後服役的二聯隊塗裝展出，經古旺金老師建議表示，6299號機早期服役於臺南基地空軍第一戰術戰鬥機聯隊，因換裝F-5A才移交新竹；為紀念雷虎小組功績並讓國人緬懷F-86軍刀機在臺南基地時期的榮光歲月，特將塗裝改以雷虎雄姿呈現。
水交社文化園區原為空軍眷村，2019年12月修復完竣開幕以來成為台南市眷村文化推廣及親子休憩熱點，開幕時園區移運F-5E戰鬥機於園區內飛機廣場，今再添一架F-86軍刀機，勢必成為軍事迷朝聖的新景點。