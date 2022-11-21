崑山科大視訊系校友高偉晏 李念修 金馬獎大放異彩

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去年即以「月老」獲得最佳音效的高偉晏，今年再度以話題電影「咒」連莊獲獎。全台票房1.7億的「咒」是台灣首部自製邪教驚悚電影，全片以「偽紀錄片」形式呈現，講述一位單親媽媽受邪神詛咒糾纏的駭人經過，片中大量運用自白與觀眾互動，也因為這些主客觀的拍攝敘事，讓聲音設計有很大的發揮空間。高偉晏提到由於「咒」是恐怖驚悚類型影片，主創特別重視作品聲音的呈現，此次聲音後期與頗負盛名的曼谷聲音團隊合作，台泰兩國合作造就了金馬評審的肯定。
獲得最佳劇情短片的李念修堪稱崑大才女，她個人集導演、編劇、剪輯才華於一身，早在2005年即以紀錄片「街舞狂潮」入圍金馬獎最佳剪輯，編劇作品有「逆光飛翔」、「聽到請回答」等，2016年更以講述父親顛沛流離的前半生之導演作品「河北臺北」獲台北電影獎最佳紀錄片。此次金馬獲獎的「講話沒有在聽」，也是以他的外省老兵父親故事為原型發想，劇中老兵阿忠生前講話沒有人愛聽，一覺醒來發現自己死後，太太和子女七嘴八舌討論他的身後事，魂魄尚在的他，還是沒有家人聽進他的意見，劇情荒誕幽默卻也賺人熱淚。
視訊系主任胡佩芸表示：崑山科大視訊系成立25年以來有眾多傑出系友在影視業界發光發熱，大家以專業互相扶持，在藝術與技術上精益求精，這些傑出校友也不吝回校與學弟妹分享指導，視訊系眾多優秀的金獎老師們更是這些校友感念感謝的對象，這樣美好的傳承精神便是崑大視訊系最珍貴的資產。