崑山科大視訊系校友高偉晏 李念修 金馬獎大放異彩

▲高偉晏(致詞者)與團隊成員以「咒」榮獲第59屆金馬獎最佳音效（圖／金馬執委會提供）
▲高偉晏(致詞者)與團隊成員以「咒」榮獲第59屆金馬獎最佳音效（圖／金馬執委會提供）

記者張振興/台南報導

2022-11-21 17:43:31

今年第59屆金馬獎崑山科大傑出校友高偉晏以「咒」蟬聯最佳音效殊榮，李念修以「講話沒有在聽」拿下最佳劇情短片，創下崑山科大視訊系4入圍、2獲獎的佳績。

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去年即以「月老」獲得最佳音效的高偉晏，今年再度以話題電影「咒」連莊獲獎。全台票房1.7億的「咒」是台灣首部自製邪教驚悚電影，全片以「偽紀錄片」形式呈現，講述一位單親媽媽受邪神詛咒糾纏的駭人經過，片中大量運用自白與觀眾互動，也因為這些主客觀的拍攝敘事，讓聲音設計有很大的發揮空間。高偉晏提到由於「咒」是恐怖驚悚類型影片，主創特別重視作品聲音的呈現，此次聲音後期與頗負盛名的曼谷聲音團隊合作，台泰兩國合作造就了金馬評審的肯定。


獲得最佳劇情短片的李念修堪稱崑大才女，她個人集導演、編劇、剪輯才華於一身，早在2005年即以紀錄片「街舞狂潮」入圍金馬獎最佳剪輯，編劇作品有「逆光飛翔」、「聽到請回答」等，2016年更以講述父親顛沛流離的前半生之導演作品「河北臺北」獲台北電影獎最佳紀錄片。此次金馬獲獎的「講話沒有在聽」，也是以他的外省老兵父親故事為原型發想，劇中老兵阿忠生前講話沒有人愛聽，一覺醒來發現自己死後，太太和子女七嘴八舌討論他的身後事，魂魄尚在的他，還是沒有家人聽進他的意見，劇情荒誕幽默卻也賺人熱淚。

▲李念修以「講話沒有在聽」榮獲第59屆金馬獎最佳劇情短片（圖／金馬執委會提供）
▲李念修以「講話沒有在聽」榮獲第59屆金馬獎最佳劇情短片（圖／金馬執委會提供）
視訊系主任胡佩芸表示：崑山科大視訊系成立25年以來有眾多傑出系友在影視業界發光發熱，大家以專業互相扶持，在藝術與技術上精益求精，這些傑出校友也不吝回校與學弟妹分享指導，視訊系眾多優秀的金獎老師們更是這些校友感念感謝的對象，這樣美好的傳承精神便是崑大視訊系最珍貴的資產。

▲李念修(前排右2)及「講話沒有在聽」劇組人員參與第59屆金馬獎星光大道（圖／金馬執委會提供）
▲李念修(前排右2)及「講話沒有在聽」劇組人員參與第59屆金馬獎星光大道（圖／金馬執委會提供）

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