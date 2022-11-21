主持金馬獲好評！謝盈萱曝「接主持棒」關鍵：人生有改變
第59屆金馬獎頒獎典禮，於19日晚間順利落幕，首次獨挑大樑擔任主持人的謝盈萱，大方幽默的表現獲得外界讚譽有加，完美卸下主持棒後，謝盈萱分享心情：「我非常的緊張，直到彩排當天，大概問了自己不下千次，到底怎麼覺得自己可以接下如此重責大任。」
謝盈萱今（21）日在臉書上發表主持金馬獎的感想：「沈澱累積了將近60年的歲月，一個年紀比我更大的獎項。2018年與金馬獎第一次真正的靠近，當時是怎麼也料想不到。可惜第一年充滿著膽怯惶恐，包括對於自我的焦慮，卻怎麼也沒能轉念理解，其實金馬獎為我打開了一扇門，一個不知是誰的女生，人生從此有不一樣的改變。」
謝盈萱說明接下主持的關鍵：「經過了這些年，金馬獎伸出了溫暖的手，再次給我機會，似乎是用了另一種方式詢問著我『盈萱妳長出勇氣了嗎？敢讓我們帶妳再跨出一步，好好成長了嗎？』我想，這是我第一秒勇敢握下主持棒的原因，我想這是我第一秒勇敢握下主持棒的原因。」謝盈萱有感而發：「上次在舞台上唱歌是將近11年前的事，而拿著主持棒在如此重要的典禮上則是第一次。緊張是必然的，但伴隨的喜悅也是必然的，在台上放眼望去，遠道而來同聚一堂的所有業界翹楚，那種感動，已非言語形容。不論我的表現為何，也不影響這個華人影壇盛事的奪目光彩。」