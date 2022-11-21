福特六和汽車深耕在地 支持桃園家扶親子愛心園遊會

▲ 福特六和汽車深耕在地 支持桃園家扶親子愛心園遊會
▲ 福特六和汽車深耕在地 支持桃園家扶親子愛心園遊會

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2022-11-21 19:55:00

福特六和汽車關懷在地，長年與桃園家扶中心合作，今年（2022）再度爭取到來自福特汽車公司慈善基金Ford Fund的支持，為促成桃園家扶中心所舉辦的「2022桃園家扶親子愛心園遊會」盡一份力，並期待藉由活動使更多人認識到家扶中心對貧困家庭與兒童提供的多元關懷和服務，同時募集各方資源，協助更多需要幫助的家庭。

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福特六和總經理陳文芳響應「2022桃園家扶親子愛心園遊會」盛事並且表示：「創造更美好的世界一直以來是Ford的企業使命，在台灣，同樣身為桃園大家庭的一份子的福特六和汽車則透過與桃園家扶中心的長年合作，用行動支持扶助家庭的社會參與。相信今年度在全球福特汽車基金會Ford Fund的專案經費支持下，能讓更多人關注到桃園家扶所投入的努力，讓更多需要幫助的家庭與兒童感受到社會的溫暖。」

福特六和攜手桃園家扶活絡在地生活

桃園家扶中心成立的宗旨在協助桃園市內遭遇急難變故，以致生活貧困的兒少及家庭。長期以來，福特六和汽車不僅在經費上支持桃園家扶中心，同時也透過志工及車輛資源協助桃園家扶中心完成各項物資運送，從2017年開始，福特六和的騎士社即號召公司員工加入「粽香送溫情活動」，福特六和志工駕駛Ford車輛將溫暖送給需要幫助的弱勢家庭。此外，在桃園家扶中心的扶助家庭全體領扶日中，福特六和員工也參與擔任志工，協助發放物資並陪伴領取物資的眾多家庭；在網路遠距教學極為重要的疫情期間，福特六和亦捐贈二手電腦設備，協助眾多家庭的小朋友得以在家學習接觸新知。截至目前為止，福特六和已支援桃園家扶超過160趟物資運送、280小時的志工服務，服務範圍涵蓋中壢、龍潭、大溪、觀音、大園及復興等六區約169戶家庭。

在福特六和汽車的長期在地支持下，也為「2022桃園家扶親子愛心園遊會」募集到全球福特汽車公司慈善基金Ford Fund的經費投入，共同促成此次活動。在全球，福特汽車公司慈善基金Ford Fund於2022年共挹注超過89.5萬美元，用於支持完成志工活動所需的用品及設備，並攜手30個國家、共計126個的非營利組織，了解各地迫切所需的資源與協助，策畫有效的服務專案，確保投入資源能有效解決當地面臨的問題。在全球與在地資源的整合下，Ford撒下更多希望的種子，為遍佈各地的在地居民打造更美好的生活社區。

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