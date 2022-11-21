▲ 福特六和汽車深耕在地 支持桃園家扶親子愛心園遊會

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福特六和攜手桃園家扶活絡在地生活
桃園家扶中心成立的宗旨在協助桃園市內遭遇急難變故，以致生活貧困的兒少及家庭。長期以來，福特六和汽車不僅在經費上支持桃園家扶中心，同時也透過志工及車輛資源協助桃園家扶中心完成各項物資運送，從2017年開始，福特六和的騎士社即號召公司員工加入「粽香送溫情活動」，福特六和志工駕駛Ford車輛將溫暖送給需要幫助的弱勢家庭。此外，在桃園家扶中心的扶助家庭全體領扶日中，福特六和員工也參與擔任志工，協助發放物資並陪伴領取物資的眾多家庭；在網路遠距教學極為重要的疫情期間，福特六和亦捐贈二手電腦設備，協助眾多家庭的小朋友得以在家學習接觸新知。截至目前為止，福特六和已支援桃園家扶超過160趟物資運送、280小時的志工服務，服務範圍涵蓋中壢、龍潭、大溪、觀音、大園及復興等六區約169戶家庭。
在福特六和汽車的長期在地支持下，也為「2022桃園家扶親子愛心園遊會」募集到全球福特汽車公司慈善基金Ford Fund的經費投入，共同促成此次活動。在全球，福特汽車公司慈善基金Ford Fund於2022年共挹注超過89.5萬美元，用於支持完成志工活動所需的用品及設備，並攜手30個國家、共計126個的非營利組織，了解各地迫切所需的資源與協助，策畫有效的服務專案，確保投入資源能有效解決當地面臨的問題。在全球與在地資源的整合下，Ford撒下更多希望的種子，為遍佈各地的在地居民打造更美好的生活社區。