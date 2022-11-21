MAZDA 深耕台灣 重視技職教育發展，不分地域優化教育環境
人才是產業前進的基石，更是產業創新的動能，台灣馬自達長期致力於深耕產學合作教育，傳遞MAZDA 「以人為本」品牌精神，不分學術研究單位或是都市偏鄉，自成立以來共捐贈79台車輛予全台高中技職學校與科技大學，以及ITRI工業技術研究院、台灣中油、勞動力發展署，以及ARTC車輛研究測試中心等機構，以實際行動作為豐富台灣培育汽車產業人才的堅強後盾。同時，為協助深耕技職教育培養台灣汽車產業技術人才，台灣馬自達更是連續五年捐贈旗艦休旅車型 MAZDA CX-9 做為「全國高級中等學校學生技藝競賽」技藝競賽獎項，致贈給從激烈技藝競賽中脫穎而出的團隊，希望能夠藉此鼓勵學生持續精進技術，從技職教育開始培養新一代科技力與即戰力兼備的專業人才。
隨著科技日新月異，產業界的設備也不斷更新，技職教育體系往往因為學校實習設備跟不上產業界變化的腳步，而使高中技職學校與科技大學畢業生在產業界「學無所用」，造成學生對專業沒信心，反而限制了未來的發展。台灣馬自達希望透過捐贈新型暢銷車款的汽車技術與設備融入在課程中，讓學生在學校期間就能看到市面上的新車，進行實習課程時，能更充滿活力與好奇心，藉以提升學習過程及體驗務實致用的感受，相信不僅能增進學習的成效，也讓學生對專業學習能更有信心，藉由提供更豐富的實作教育資源，讓年輕的學子們得以學用合一、不斷強化專業技能，希望透過實作教學，可幫助同學在研讀理論之際，還能同步對進口車款進行各項模擬檢測，學習車用系統故障時如何檢修與排除，同時也期許學生在畢業時即具備與汽車產業迅速接軌所需的專業技能與知識，豐富學生車輛實習的車種光譜，並拓展不同車用系統檢修的專業技能。台灣馬自達盼望未來能持續與更多相關單位機構合作，一同提高國內汽車產業的專業技術水準，減少學用落差，塑造產學合作新典範。
MAZDA因對汽車懷抱無比熱愛與堅定信念，以獨特的共創精神，秉持以人為本的品牌精神，持續致力於關注台灣的技職教育，實踐社會責任，讓就讀車輛工程學系的莘莘學子除了研究國產車輛的晶片與結構，也能拓展眼界鑽研日本的極致造車工藝，成為專業人才未來投身台灣汽車產業。同時，也透過捐贈車輛優化偏鄉的教學資源，縮小城鄉差距，讓任何地域的學生都能獲得足夠的學習資源，種下成為汽車產業專精技術人員穩固的基礎。