大S被狂罵後首發聲！網見「1氣度」讚爆：汪小菲真的難看
汪小菲因積欠大S生活費逾500萬元，確定在台資產都將查封，怎料，這讓汪小菲和他媽媽張蘭相當憤怒，不斷公開痛罵徐家人。而大S今（21日）晚也發出聲明，希望就此停止紛爭，而且還祝福前夫生意興隆，相較之下大氣許多，也被網友們直呼，「汪小菲真的難看！」
面對汪小菲一事，大S稍早發出聲明：「從認識汪小菲第一秒至今，從來沒有傷害過他的身、心；對汪爸爸和張蘭女士也發自內心尊敬，至於離婚原因，我為了小菲及其父母著想，主動提出兩方緣分已盡，好聚好散作為離婚理由，並保證此生不出惡言，我也說到做到…。」大S也喊話，希望前夫不要封鎖她，「導致我沒能第一時間提醒他勿情緒性發言而觸法」，最後不只希望停止紛爭，還祝福汪小菲的食品事業生意興隆。
聲明曝光後，不少網友都湧入臉書直言，「有素養跟沒家教之對比」、「非常有氣度的大S」、「水準不同就是這樣，大S加油」，就連PTT網友都形容，「大s大氣多了，反觀」、「汪真的難看」、「真的高下立判，大S也說到做到」、「台灣人教養還是高一截」、「而且大S還真的都沒說有的沒的，都男的在亂」、「就不想給你難看還在那邊鬧。」至於汪小菲、張蘭明天會不會來台？大S也已經在聲明中證實此事。（編輯：詹鎰睿）