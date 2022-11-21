血壓飆高吃藥無法降？　當心「腎動脈狹窄」惹禍恐中風

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衛福部彰化醫院心臟內科醫師王彥翔說，一般常聽到心臟血管狹窄阻塞、心肌梗塞即是急性心血管阻塞，其實，別處的血管也可能狹窄阻塞，只是心血管比較細小，發生的機率比較大； 而用最強的藥物都無法讓血壓下降，一定有特殊的原因。
高血壓分2類 原發性占了9成
王彥翔醫師指出，高血壓分為「原發性」與「次發性」，原發性占了9成，被認為和遺傳基因有關，而次發性高血壓指的是有其他病因所引發，常見的病因有嗜鉻細胞瘤、甲狀腺疾病等，本起個案的腎血管性高血壓也是次發性高血壓的一種，是因為腎動脈狹窄所引起，主要是腎動脈粥狀動脈硬化造成狹窄。
這些人要留意 腎動脈狹窄風險
哪些人要特別注意腎動脈狹窄？王彥翔醫師表示，有過心血管狹窄或阻塞，或發生過中風的患者最需要注意，這些人的血管品質比較不好，發生腎動脈狹窄的機率當然也比一般人高。
王彥翔提醒，如果血壓在規律服藥下還是一直控制不好，或血壓在藥物控制正常的情況下突然惡化，這大概就是「次發性」高血壓，最好能快速找出原因，就有可能讓血壓回復到可控狀態，否則血壓持續飆高，隨時都面臨著中風危機。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55785
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