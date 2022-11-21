疫情間盯螢幕暴增1小時20分　國外研究：青少年增最多

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12至18歲青少年增加時數最長
分析顯示，孩童在疫情期間，平均每天使用螢幕的時間增加了1.5倍，從疫情前每天使用162分鐘，增加到246分鐘。孩童每天光是花在手持3C和個人電腦上的平均時間就分別增加了44分鐘和46分鐘。增幅最大的年齡層為12至18歲的青少年，因為他們使用數位設備的機率比年幼的孩童更高。
由於工作、上學、學習、社交和娛樂都會用到3C設備，3C設備在疫情期間已成為日常生活和互動的核心之一，有兩成的父母為小孩添購了新設備，主要是電腦和手持3C。
不過，由於多數孩童在疫情期間採取遠距上課，研究人員指出，增加使用螢幕時間有可能是因為在上課。還有，有些數據使用回溯性統計，父母也有可能記錯小孩在疫情前使用螢幕的時間。
父母壓力與小孩盯螢幕時間有關
不僅如此，另有調查顯示，孩童在疫情期間進行中強度運動的人數減少了32%。研究人員提醒，小孩在停課期間增加使用螢幕的時間，恐形成不良習慣。而且父母盯螢幕的時間和壓力程度，也和小孩使用螢幕的時間長度有關。呼籲政府的疫後政策和資源分配應考慮如何協助孩童、青少年和家庭「少坐多動」。
研究人員呼籲，在現今，如何平衡使用3C產品和日常作息至關重要。從事兒少相關產業的人，應向孩童推廣健康的3C使用習慣，包括適度並監測日常使用方式、選擇適宜年齡收看的節目、優先安排沒3C產品的時間與親友互動，並提醒青少年思考如何善用螢幕與他人聯繫。
原文出處：https://edition.cnn.com/2022/11/07/health/screen-time-kids-pandemic-analysis-wellness/index.html
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55791
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