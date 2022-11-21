攻王惠美大本營！蔡英文：60億鹿港國家歷史風景區沒進度

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文已經5度為黃秀芳站台，她舉嘉義縣長翁章梁將農業縣轉型為農工大縣、潘孟安讓屏東人喊出「我屏東我驕傲」、林右昌讓基隆從後段班衝到前段班為例，強調中央有很多計劃想到彰化做，彰化需要一個有能力、會做事、願承擔的縣長。
蔡英文說，中央核定6年60億的鹿港國家歷史風景區，可以讓古都重現百年風華，這4年卻沒什麼進度，現在選舉到了，有些建設才開始動工動土。別的縣市一直在進步，彰化沒進步還一直遲延，大家不著急嗎？若縣府態度消極不想做事、無心為鹿港設想，就換人換黨做。
前縣長魏明谷說，不僅國家歷史風景區沒繼續推動，他任內花8億整治舊港溝，原規劃觀光客可以划船，卻被王惠美縮小，加上後續沒維護整理，現在又變回舊水溝。
線西出生的黃秀芳說，自己有6個手足，父母養家很辛苦，她小時候冬天要掘赤嘴、夏天挖荔枝，也曾縫雨傘布、折褲子補貼家計。從小對鹿港的印象，就是有很多好吃的東西、很多廟，後來她讀鹿港高中，是成長過程很美好的回憶，也知道只要誠懇踏實，鹿港人都有胸襟接受。
黃秀芳回憶，高中曾有一段時間騎腳踏車上下學，冬天回程時踩得很辛苦，也因此學會了逆風前行。今天7月她接受黨徵召，也是逆風前行，雖然起步晚，這些日子看到競選總部、後援會幹部有些人原本不認識她，卻願意從早到晚站路口、為她挺身拉票，很多鄉親搖下車窗揮手喊加油，自己很感動，也有說不完的感謝。
此時主持人陳亭妃遞面紙讓她拭捩，台下也喊加油，黃秀芳說，感謝大家給她力氣、當她的後盾，她一定會打贏選戰，帶著大家的期待讓彰化大步向前走。