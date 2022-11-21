攻王惠美大本營！蔡英文：60億鹿港國家歷史風景區沒進度

▲民進黨彰化縣長候選人黃秀芳，今晚在對手王惠美的大本營鹿港造勢。（圖／黃秀芳競總提供，2022.11.21）
▲民進黨彰化縣長候選人黃秀芳，今晚在對手王惠美的大本營鹿港造勢。（圖／黃秀芳競總提供，2022.11.21）

記者顏幸如／彰化報導

2022-11-21 21:50:30

繼前晚到和美助講，總統蔡英文今晚再度前進鹿港，為彰化縣長候選人黃秀芳站台。她舉6年60億的鹿港國家歷史風景區這4年沒進度為例，批評曾當過鎮長的王惠美無心為鹿港設想，呼籲鄉親給高中在鹿港讀書的黃秀芳一個機會，讓古鎮風華再現。

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鹿港雖是國民黨縣長王惠美大本營，但大選投票一向傾綠，蔡英文今（21日）晚為黃秀芳鹿港造勢晚會站台時說，鹿港是民主運動最有代表性的地方，2012她雖沒選上，當時鹿港鄉親就很支持她，2010年她競選連任，彰化縣得票率57%，但鹿港高達61%，自己對鹿港鄉親的力挺一直銘記在心。

▲蔡英文3天內2度到彰化為民進黨縣長候選人黃秀芳站台。（圖／黃秀芳競總提供，2022.11.21）
▲蔡英文3天內2度到彰化為民進黨縣長候選人黃秀芳站台。（圖／黃秀芳競總提供，2022.11.21）
蔡英文已經5度為黃秀芳站台，她舉嘉義縣長翁章梁將農業縣轉型為農工大縣、潘孟安讓屏東人喊出「我屏東我驕傲」、林右昌讓基隆從後段班衝到前段班為例，強調中央有很多計劃想到彰化做，彰化需要一個有能力、會做事、願承擔的縣長。

蔡英文說，中央核定6年60億的鹿港國家歷史風景區，可以讓古都重現百年風華，這4年卻沒什麼進度，現在選舉到了，有些建設才開始動工動土。別的縣市一直在進步，彰化沒進步還一直遲延，大家不著急嗎？若縣府態度消極不想做事、無心為鹿港設想，就換人換黨做。

前縣長魏明谷說，不僅國家歷史風景區沒繼續推動，他任內花8億整治舊港溝，原規劃觀光客可以划船，卻被王惠美縮小，加上後續沒維護整理，現在又變回舊水溝。

▲前縣長魏明谷批評，他任內花8億整治的舊港溝，現在又變回舊水溝。（圖／黃秀芳競總提供，2022.11.21）
▲前縣長魏明谷批評，他任內花8億整治的舊港溝，現在又變回舊水溝。（圖／黃秀芳競總提供，2022.11.21）
線西出生的黃秀芳說，自己有6個手足，父母養家很辛苦，她小時候冬天要掘赤嘴、夏天挖荔枝，也曾縫雨傘布、折褲子補貼家計。從小對鹿港的印象，就是有很多好吃的東西、很多廟，後來她讀鹿港高中，是成長過程很美好的回憶，也知道只要誠懇踏實，鹿港人都有胸襟接受。

黃秀芳回憶，高中曾有一段時間騎腳踏車上下學，冬天回程時踩得很辛苦，也因此學會了逆風前行。今天7月她接受黨徵召，也是逆風前行，雖然起步晚，這些日子看到競選總部、後援會幹部有些人原本不認識她，卻願意從早到晚站路口、為她挺身拉票，很多鄉親搖下車窗揮手喊加油，自己很感動，也有說不完的感謝。

▲提到大家對她的相挺與支持，黃秀芳講到又哭又笑。（圖／黃秀芳競總提供，2022.11.21）
▲提到大家對她的相挺與支持，黃秀芳講到又哭又笑。（圖／黃秀芳競總提供，2022.11.21）
此時主持人陳亭妃遞面紙讓她拭捩，台下也喊加油，黃秀芳說，感謝大家給她力氣、當她的後盾，她一定會打贏選戰，帶著大家的期待讓彰化大步向前走。

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