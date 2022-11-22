金馬獎串流平台收視高點是「這3段」 累積突破4百萬觀看
金馬獎頒獎典禮於上周六（11/19）落幕，台灣大哥大旗下OTT影音平台MyVideo為官方指定線上直播平台，根據平台統計，典禮當日同步推出「MyVideo 金馬59精彩時刻」回顧專區，截至11/21，直播與回顧專區已突破419萬總收視人次；此外，統計出直播收視高峰TOP3，最多人觀看的片段為頒發《最佳劇情片》，而頒獎典禮片段影片，累積最多的觀看人次為賈靜雯頒發《最佳男主角》給黃秋生，成功吸引近40萬人次。
根據MyVideo統計，金馬獎頒獎典禮當日MyVideo APP下載量大幅攀升，順利進入Android、iOS雙系統排行前10名，與前一周相比成長超過4倍，其中又以MyVideo TV版APP成長最為顯著，顯示觀眾透過家中大電視觀看線上影音平台已經成為趨勢。
頒獎典禮直播收視高峰TOP3
星光大道收視高峰TOP3
- 第一名：金馬執委會主席李屏賓、金馬59評審團主席許鞍華導演頒發《最佳劇情片》給《一家子兒咕咕叫》。
- 第二名：張震、黑木瞳頒發《最佳女主角》給第三度拿下金馬影后的張艾嘉。
- 第三名：《白日青春》新科金馬影帝黃秋生的得獎致詞。
「MyVideo 金馬59精彩時刻」回顧專區，最高觀看人次的TOP3
- 第一名：入圍最佳劇情短片《話語》導演李銘受訪最吸睛。
- 第二名：《講話沒有在聽》劇組進場。
- 第三名：日本奧斯卡影后黑木瞳進場。
除了公布收視高點之外，MyVideo也將於11/29、11/30每天下午3點在直播館「tvN頻道」同步直播韓國年度音樂盛事《2022 MAMA Awards》頒獎典禮，本屆頒獎典禮精彩可期，包含BTS防彈少年團成員J-Hope將在典禮上首次公開個人舞台、(G)I-DLE將與樂團紫雨林合作、睽違7年再次合體的KARA舞台等。
- 第一名：賈靜雯頒發《最佳男主角》給黃秋生，成功吸引近40萬人次OTT收視人口關注。
- 第二名：主持人謝盈萱開場Live秀《謝謝儂》，被網友讚譽宛如「紅磨坊表演」。
- 第三名：金曲歌王李玖哲獻唱，催淚追憶已故影人。