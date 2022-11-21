中風偏癱、肌少症復健效果不佳？　「這樣做運動」更有力

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高醫大附設中和紀念醫院副院長黃炫迪教授表示，腦出血導致之偏癱情況除了常見於頭部外傷病患，更是多數腦中風病患將面臨的問題，而中風後將可能導致肢體偏癱、肌肉無力、張力異常及動作障礙，影響日常生活功能，不僅造成病患與照顧者沉重的負擔，也嚴重影響生活品質。
高醫復健部團隊整合臨床經驗、科技及設計專業，開發具視覺回饋功能之上肢復健機，透過虛擬實境、擴增實境及混合實境（MR）應用於復健領域，並結合新科技及軟體快速發展，讓早期中風合併肢體偏癱的族群可以有更好的復健訓練。
視覺回饋上肢復健機 樂趣兼具效益
高醫復健部主任陳嘉炘表示，腦中風患者復健之路相當漫長，多數訓練活動需長時間且重複練習，過程中容易疲倦導致復健持續力不佳，也大幅減少復健意願。而視覺回饋技術已成為復健治療有效的工具，高醫復健部的視覺回饋上肢復健機具備操作簡易、 便於攜帶、難易分級及無線設計等優點，讓復健不僅過程更生動有趣，同時可提高病患的復健動機及專注度。
視覺回饋上肢復健機訓練 ６大族群皆適用
陳嘉炘主任建議，中風病患可至高醫復健部門診，由高醫復健團隊安排合適的復健療程。除了中風病患，以下對象亦可接受視覺回饋上肢復健機的訓練：
1.肢體偏癱個案。
2.需長期臥床個案。
3.脊髓損傷個案。
4.肌少症個案。
5.單/雙側上肢肌力不佳個案。
6.健康銀髮族群。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55831
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