中風偏癱、肌少症復健效果不佳？　「這樣做運動」更有力

中風偏癱、肌少症復健效果不佳？　「這樣做運動」更有力
中風偏癱、肌少症復健效果不佳？　「這樣做運動」更有力

健康醫療網

2022-11-21 22:31:00

【健康醫療網／記者王冠廷報導】現年71歲的陳楊女士，因車禍造成腦出血、昏迷指數只有3，歷經二次腦部手術，在昏迷長達20天後，竟奇蹟式甦醒過來，之後歷經5個月的住院復健，剛開始缺乏復健動機，也很容易疲倦。治療師發現後給予「視覺回饋上肢復健機」，透過打怪獸等遊戲，逐漸充滿動機與信心，如今左側的偏癱已逐漸恢復正常。

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腦出血導致偏癱　視覺回饋上肢復健機助恢復

高醫大附設中和紀念醫院副院長黃炫迪教授表示，腦出血導致之偏癱情況除了常見於頭部外傷病患，更是多數腦中風病患將面臨的問題，而中風後將可能導致肢體偏癱、肌肉無力、張力異常及動作障礙，影響日常生活功能，不僅造成病患與照顧者沉重的負擔，也嚴重影響生活品質。    

高醫復健部團隊整合臨床經驗、科技及設計專業，開發具視覺回饋功能之上肢復健機，透過虛擬實境、擴增實境及混合實境（MR）應用於復健領域，並結合新科技及軟體快速發展，讓早期中風合併肢體偏癱的族群可以有更好的復健訓練。

視覺回饋上肢復健機　樂趣兼具效益

高醫復健部主任陳嘉炘表示，腦中風患者復健之路相當漫長，多數訓練活動需長時間且重複練習，過程中容易疲倦導致復健持續力不佳，也大幅減少復健意願。而視覺回饋技術已成為復健治療有效的工具，高醫復健部的視覺回饋上肢復健機具備操作簡易、 便於攜帶、難易分級及無線設計等優點，讓復健不僅過程更生動有趣，同時可提高病患的復健動機及專注度。

視覺回饋上肢復健機訓練　６大族群皆適用

陳嘉炘主任建議，中風病患可至高醫復健部門診，由高醫復健團隊安排合適的復健療程。除了中風病患，以下對象亦可接受視覺回饋上肢復健機的訓練：

1.肢體偏癱個案。

2.需長期臥床個案。

3.脊髓損傷個案。

4.肌少症個案。

5.單/雙側上肢肌力不佳個案。

6.健康銀髮族群。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55831

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