黃珊珊選前之夜場地揭曉 號召偉大市民前往北市府前廣場
九合一選舉投票日就是本週六，25日晚間是重要的「選前之夜」。無黨籍台北市長候選人黃珊珊公布，選前之夜場地就在台北市政府前的廣場，18時開放入場，活動從19時到22時。黃珊珊透過臉書表示，「請偉大市民們，一起站出來守護台北！」
黃珊珊表示，8年來，成就了無數改變。然而，藍綠的眼裡只有政治舞台，無視市民需求，對市政一無所知，還裝作無所不能。「他們以為用血統與黨證，就能夠矇混過關；他們以為操作對立與棄保，就能成功獲取私益」。
黃珊珊說，自由的思想，自由的意志，孕育出自由的靈魂，進而成就了這座自由的城市。只想操作對立的藍綠，永遠無法理解這樣簡單的道理。
黃珊珊呼籲，「我們不要說空話的人，更不要身後站著千歲集團、黑金勢力的政黨魁儡，如果你不希望台北的改變被抹去，如果你希望教育下一代，努力的人終將成功，請站出來！」這是一場清廉勤政，與陳舊腐化的對決。這是一場能力與平庸、平民與權貴的對決。
黃珊珊也說，「不投黑，不投貪，請投給黃珊珊！」11月25日，她需要所有市民的支持，與所有年輕朋友的力量，請大家站出來捍衛新價值，告別舊勢力，偉大市民，終將齊步共贏。