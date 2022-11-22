有夠荒唐，Pierpaolo Lazzarini發表「Pangeos」巨龜郵輪概念圖！(內有影片)

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Pierpaolo Lazzarini發表的「Pangeos」巨輪，外型是一隻巨大海龜，尺碼達長550米、全寬更達610米，長度已經超越目前世界所有的船，寬更是誇張，根本是一座漂流小島，若是真的建成，它將是世界上最大的可移動漂浮物體。
而如此巨大的船身，幾乎可以把一座小城鎮給移植上去，內部將有酒店、購物中心、俱樂部、公園、港口、垂直起降機場等，甚至還有獨棟別墅，共可容納多達60,000人在龜殼與前肢結構內。
要驅動這龐大的巨龜，配置了9具高溫超導引擎，可輸出16,800 馬力驅動推進裝置，使其可以5 節〈約 9.3 km/h）的速度緩慢航行，同時在，外殼頂部設有太陽能發電設施，以及在左右前肢內設有波浪發電裝置，以提供船隻電能。
「Pangeos」基本上就仍是一個概念，Pierpaolo Lazzarini表示若要將它實現，預估預算約為 80 億美元，需要花8年的時間來建造，並且需要於沙烏地阿拉伯吉達北部的阿卜杜拉國王港附近建造一座專門的造船廠來製造這艘巨輪。
目前，Pierpaolo Lazzarini已經在網路上展開募資，並將推出NFT虛擬產品，未來若「Pangeos」真的建成，購買NFT的花費也會做為相對應的保障權利。
其實「Pangeos」要真的實現的難度真的非常高，目前號稱世界最奢華郵輪的「盛世公主號」造價約為7億5千萬美金，而「Pangeos」是它的約10.67倍，要靠募資來完成這有些荒唐的計畫，真的得靠非常多錢多到沒處花的人來投入了。