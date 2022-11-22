世足／否認自己有受傷　梅西：這是我最後實現夢想的機會

▲阿根廷球星梅西(Lionel Messi)。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿根廷球星梅西(Lionel Messi)。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-11-22 08:41:30

阿根廷球星梅西(Lionel Messi)本屆卡達世界盃是最後一次參賽，此前有消息傳出他有受傷的情況，但他本人在記者會上予以否認，並強調自己會好好的享受比賽，珍惜最後一次去實現奪冠夢想的機會。

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之前曾傳出梅西腳踝有腫脹的問題，而且已經和隊友分開進行訓練，對此他在受訪時堅稱自己身體狀況良好，同時否認有感受到「時間所剩無幾」的那種壓力，而是表明自己比以往任何時候都更享受這個特殊時刻。

「我聽到有人說我分開訓練是因為我被撞到了，但這其實很正常，只是一種預防性的措施，我身體沒有任何問題。」梅西表示本屆世界盃的時間點比較特別，在此之前的比賽少；他也說自己的狀態很好，身體沒有任何不舒服的地方。

「這是一個特別的時刻，今年肯定是我的最後一屆世界盃，也是我最後的機會去獲得我們如此渴望的東西的(冠軍)。」梅西說道，「我不知道這是不是我最幸福的時刻，但我確實感覺很棒，心態也更成熟了。」

隨著年紀增長，梅西稱自己會以不同的方式看待事情，更加重視那些從前沒有注意到的小細節。他也試圖將這些帶給阿根廷其它球員，本屆他們的26人陣容中，有19名球員是首次參賽。

另外，梅西也提到，之前拿到美洲盃、獲得國家隊在該盃賽28年來的首冠，對所有人來說都是一種壓力釋放，自己會帶著享受的心情去踢世界盃。

「讓我不斷去挑戰的是那種希望、那種熱情。不要考慮可能會發生的事情，再試一次，並享受它。很難讓年輕球員這樣看待事情，並在他們這個年紀去享受這種層級的比賽——我在那個年紀時也沒有意識到。讓他們好好享受吧，世界盃很特別，你永遠不知道是否有機會再參加，這是最棒的體驗。」梅西最終感性的說道。

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