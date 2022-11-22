台加經貿對話談電動車供應鏈 雙方樂見擴大產業交流合作
經濟部國際貿易局近日召開「第18屆台加經貿對話會議」，雙方針對電動車供應鏈、智慧財產權對話、氫能、關務、原住民族事務及科技創新合作等議題進行交流，其中，台加對於強化全球供應鏈韌性及持續強化雙邊合作具有高度共識，針對電動車議題，雙方樂見持續透過組團互訪、辦理座談會及參展等方式擴大產業交流合作，會中台加也肯定氫能對於能源轉型的重要性，也同意將氫能列為繼電動車供應鏈研究後的下一項研究議題。
「第18屆台加經貿對話會議」由經濟部政務次長陳正祺與加拿大全球事務部助理副部長Paul Thoppil共同主持，雙方就重要經貿及合作議題進行討論，經濟部表示，台加對於強化全球供應鏈韌性及持續強化雙邊合作具有高度共識。此次會議議題涵蓋廣泛，雙方針對電動車供應鏈、智慧財產權對話、氫能、關務、原住民族事務及科技創新合作等議題進行交流。此外，台灣於今年3月公布2050淨零排放路徑，此次會議即納入淨零碳排議題進行分享，以及討論對全球供應鏈相當重要的關鍵礦物議題。
陳正祺於致詞時表示，提升供應鏈韌性需要靠國際理念相近的盟友合作，台灣在全球供應鏈中扮演重要角色，而台加經貿對話為促進雙邊經貿合作的重要平台，目前雙方在多項議題已取得進展，包含今年已完成電動車供應鏈共同研究，有助促進雙方產業合作。
加方表示，加國具備製造電動車電池所需的關鍵礦物，以及擁有高技術勞動力、研發能量及汽車產業聚落等優勢，台灣則表示國內電動車供應鏈具備先進技術與高度系統整合能力，包含成熟的ICT與資訊安全產業，以及已供貨全球知名車廠的實績等，並向加方介紹台灣電動車平台，雙方樂見持續透過組團互訪、辦理座談會及參展等方式擴大產業交流合作。
會中台加也肯定氫能對於能源轉型的重要性，雙方也同意將氫能列為繼電動車供應鏈研究後的下一項研究議題。
經濟部指出，台加雙邊經貿關係緊密，2021年台加雙邊貿易總額達53.7億美元，年成長率將近45%，台灣更躍升為加拿大亞洲地區第5大貿易夥伴，今年1至10月台加貿易總額已超過50億美元，較2021年同期成長近15%，而在投資方面，截至今年9月台灣對加拿大投資5.75億美元，加國對台灣投資累計9.85億美元。