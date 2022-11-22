台股早盤跌逾70點後跌幅收斂 航運、生技醫療逆勢走高
美股四大指數昨（21）日走跌，台北股市今（22）日早盤一度跌70多點，來到14371點，隨後跌幅縮小，來到14411點之上，小跌0.2%。權值王台積電早盤一度跌6元，跌幅約1%，但隨後下跌幅度收斂。其他大型重要電子股，如聯發科、和碩、日月光都熄火。今日盤面焦點為航運股，貨櫃三雄漲逾1%。另外，生技醫療股表現也不俗。
美股道瓊指數21日下跌45.41點，或0.13%，收33700.67點；那斯達克指數下跌121.55點，或1.09%，收11024.51點；標普500指數下跌15.35點，或0.39%，收3949.99點；費城半導體指數下跌48.2點，或1.77%，收2675.8點。
台北股市今（22）日早盤一度跌70多點，來到14371點，隨後跌幅縮小。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌6元，來到476元，跌幅約1%。同樣為晶圓代工的聯電來到平盤之上，世界先進小漲，但力積電跌深，跌幅超過4%。其他重要電子股，如聯發科跌1%以上，來到709元。鴻海、國巨在平盤之上小漲，相對抗跌。
其他，華碩、宏碁、南亞科、群創、友達、和碩、大立光、緯創、旺宏、台達電都走跌，跌幅在1%以內，英業達慘綠跌3%。而今日盤面焦點為航運股，長榮、陽明與萬海漲1%以上，新興、裕民、榮運、台航漲1%多。生技醫療也不俗，承業醫、百研、明基醫漲5到6%，星寶國際、台康生、東洋、明達醫、永昕、合世、高端疫苗、生華科、美時、晶碩、旭富、泰福、麗豐、科妍漲1到2%。