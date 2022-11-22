大S經紀人心痛！指汪小菲「婚內外遇是鐵錚錚事實」

▲大S經紀人指汪小菲婚內出軌是不爭的事實。（圖／翻攝自汪小菲微博、葛斯齊臉書）
▲大S經紀人指汪小菲婚內出軌是不爭的事實。（圖／翻攝自汪小菲微博、葛斯齊臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-11-22 09:40:112022-11-22 10:20:25

汪小菲拒絕履行離婚協議，大S透過法律程序追討積欠的500萬生活費，沒想到，汪小菲理智線斷裂，從前妻、小S甚至徐媽媽全都罵了一輪，連不相干的前連襟許雅鈞、前妻舊愛周渝民、藍正龍也不放過，大S昨（21日）傍晚發布聲明後，再遭汪小菲連發3篇文狠譏，大S經紀人實在忍不下去，指汪小菲婚內出軌是「鐵錚錚的事實」。

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▲▼汪小菲形象崩跌。（圖／汪小菲微博）
▲汪小菲開撕大S及徐家人。（圖／翻攝自汪小菲微博）
大S經紀人廖瑋琪在私人IG發文，透露這1年來為什麼如此被動、不主動幫藝人澄清的原因，「真理越辯越明，這道理向來不適用於感情，我知道的是，關乎到情份，越辯關係只會越薄」，基於曾有感情，期待汪小菲也不再透過網路製造輿論，無奈事與願違。

▲大S、汪小菲衝突時，大S會選擇冷戰，兩人曾為了小孩生病要留在台灣還是北京而吵架。（圖／大S微博）
▲大S、汪小菲衝突時，大S會選擇冷戰，至今不曾對汪小菲惡言相向。（圖／翻攝自大S微博）
廖瑋琪感慨地說，10年婚姻真的不是三言兩語能說得清，但只要先說先贏，把黑的說成白的，無論真偽就是會有支持聲量，對於汪小菲彷彿變了一個人，她又氣又難過，「當初在沒有飲酒且有雙方律師的見證下簽下這份離婚協議書，無論條件或金額都是在清醒的情況親自簽名用印的，如同婚內外遇一般親自幹出來鐵錚錚的事實。大家到底該相信什麼？畢竟連我們都不相信這是當初所認識的那個人了！」

▲▼葛斯齊爆料汪小菲婚內出軌多名女子。（圖／葛斯齊快手直播）
▲狗仔葛斯齊爆料汪小菲婚內出軌多名女子。（圖／翻攝自葛斯齊快手直播）
汪母張蘭在直播中揚言要帶高爾夫球桿到機場揍台灣記者，更要姓徐的來接機，「看我怎麼撕妳嘴」，連珠炮恐嚇、謾罵，吸引數萬人觀看，連帶熱銷1萬箱酸辣粉等自家產品，廖瑋琪說：「酸辣粉無罪！這心酸的酸辣粉鐵定吃起來特別夠味～」（編輯：楊穎軒）

▲張蘭不斷在中間批評大S，「這一家人太醜陋了！」（圖／翻攝自張蘭抖音直播）
▲張蘭直播時不斷批評大S及徐家，「這一家人太醜陋了」，一邊不忘兜售自家產品。（圖／翻攝自張蘭抖音直播）
▲大S經紀人廖瑋琪全文。（圖／翻攝自廖瑋琪IG）
▲▼大S經紀人廖瑋琪全文。（圖／翻攝自廖瑋琪IG）
▲大S經紀人廖瑋琪全文。（圖／翻攝自廖瑋琪IG）

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