大S經紀人心痛！指汪小菲「婚內外遇是鐵錚錚事實」

汪小菲拒絕履行離婚協議，大S透過法律程序追討積欠的500萬生活費，沒想到，汪小菲理智線斷裂，從前妻、小S甚至徐媽媽全都罵了一輪，連不相干的前連襟許雅鈞、前妻舊愛周渝民、藍正龍也不放過，大S昨（21日）傍晚發布聲明後，再遭汪小菲連發3篇文狠譏，大S經紀人實在忍不下去，指汪小菲婚內出軌是「鐵錚錚的事實」。
大S經紀人廖瑋琪在私人IG發文，透露這1年來為什麼如此被動、不主動幫藝人澄清的原因，「真理越辯越明，這道理向來不適用於感情，我知道的是，關乎到情份，越辯關係只會越薄」，基於曾有感情，期待汪小菲也不再透過網路製造輿論，無奈事與願違。
廖瑋琪感慨地說，10年婚姻真的不是三言兩語能說得清，但只要先說先贏，把黑的說成白的，無論真偽就是會有支持聲量，對於汪小菲彷彿變了一個人，她又氣又難過，「當初在沒有飲酒且有雙方律師的見證下簽下這份離婚協議書，無論條件或金額都是在清醒的情況親自簽名用印的，如同婚內外遇一般親自幹出來鐵錚錚的事實。大家到底該相信什麼？畢竟連我們都不相信這是當初所認識的那個人了！」
汪母張蘭在直播中揚言要帶高爾夫球桿到機場揍台灣記者，更要姓徐的來接機，「看我怎麼撕妳嘴」，連珠炮恐嚇、謾罵，吸引數萬人觀看，連帶熱銷1萬箱酸辣粉等自家產品，廖瑋琪說：「酸辣粉無罪！這心酸的酸辣粉鐵定吃起來特別夠味～」（編輯：楊穎軒）