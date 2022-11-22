老化痕跡全＂打＂掉　瞬間變身不老美人

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林依吟醫師表示，非手術拉提的占比逐年提高，因為非侵入性、合併症少，想要不動刀也能有拉提效果並變得緊實，可以透過「音波拉提」來改善，如：臉部的下垂和雙下巴等問題。已通過臺灣FDA核准的第四代音波拉提「Q+音波」，其創新的「線性探頭」，透過音波線性輸出方式，除了讓膠原蛋白增生，還能達到消脂效果，對於以往電音波拉提效果較差的嘴邊肉、雙下巴、法令紋，則可以獲得令人更滿意的改善。
傳統音波拉提使用點狀探頭，將熱能精準地藉由聚焦式超音波系統傳遞到皮下筋膜層，形成熱凝結點，藉由熱刺激讓原本鬆垮的筋膜層進行收縮，並刺激膠原蛋白增生。
但是對於嚴重下垂移位的臉部脂肪層，林依吟醫師說明，Q+音波將傳統點狀輸出的音波能量加上線性輸出模式：點線合併，由傳統點狀加熱模式轉換容積式加熱，大範圍的加熱對肥厚部位有顯著的改善，先消除脂肪後拉提筋膜層，整體效果更佳。
整體治療快且不痛 立即有感滿意度高
林依吟醫師表示，利用Q+音波的線性探頭擊發速度更快，大幅提升治療效率、減低痛感，還有線性探頭能量輸出使組織受熱更均勻，讓脂肪減少針對脂肪性拉提有更好的治療效果，而療程結束隔天無明顯修復期即可恢復正常作息。此外，林依吟醫師強調，Q+音波因施打速度比傳統音波快了三倍，大大降低施打的疼痛感，整體療程也有更加舒適的感覺，想要更快速安全和舒適的非侵入式療程，如此的午休美容正也是忙碌現代女性的首選。
如果想要達到更好的療效，是否可以合併其他醫美項目？林依吟醫師建議仍需要與醫師面診、詳細溝通，透過醫師專業建議，則可視情況進行合併治療，方能達到安全又有效的理想成果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55816
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