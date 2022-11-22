疫情趨緩管制鬆綁　激勵消費意願、拉抬股市樂觀情緒

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71%民眾預期2022年經濟成長在2%以上，64%民眾預期通膨高於3%：主計總處估計2022年經濟成長3.76%，通貨膨脹率2.92%，本月調查結果顯示，民眾對於2022年台灣經濟成長率的平均預期值為2.65%，與10月調查值持平，71%民眾認為2022年經濟成長率會達到2%以上；民眾對於2022年平均通膨預期值為3.05%，略低於10月調查值3.07%，92%民眾認為2022年通貨膨脹率會高於2%，其中64%民眾則預期通貨膨脹率會高於3%。
防疫政策持續放寬，投資人信心回溫，股市樂觀情緒與風險偏好上揚：本土疫情有趨緩跡象，政府的防疫管制持續放寬，投資人信心回溫。本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數回揚至-22.4（10月：-33.8），風險偏好指數亦走升至-8.3（10月：-10.7）。
對於過去6個月居住地住宅的價格變化，本次調查結果顯示：63.4%的民眾認為過去半年房價上漲超過3%，較2022年1月調查減少19.9個百分點；而27.1%民眾認為房價變化在±3%，較2022年1月調查增加12.5個百分點；9.5%民眾則覺得房價下跌超過3%，較2022年1月調查增加7.4個百分點，總結而言，民眾認為房價上漲的比例較前次調查大幅減少。
對於未來6個月居住地住宅的價格變化預期，本次調查結果比較顯示：13.7%民眾預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過10%，較2022年1月調查減少10.4個百分點；而35.2%民眾預期房價漲幅介於3-10%，較2022年1月調查減少19.4個百分點；預期房價將在±3%區間內變化的民眾比例則從17.8%升至31.5%，較2022年1月調查增加13.7個百分點；有19.6%民眾預期房價跌幅超過3%，較2022年1月調查增加16.1個百分點，整體來看，本次調查結果顯示民眾看漲未來半年房價的比例與幅度皆較2022年1月調查下滑。