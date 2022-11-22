被控侵吞恩師上億遺產！邱黎寬挨告3罪 判決結果出爐
知名製作人邱黎寬扯入上億遺產糾紛，她的製片恩師裴祥泉7年前病逝，生前寫下遺囑交代將2億元遺產全給愛徒邱瓈寬、楊智明等人，裴妹裴祥麟主張遺囑無效，認為邱、楊涉嫌侵占哥哥遺產，因此提起侵占、偽造文書、偽造有價證券罪的告訴。台北地檢署日前傳喚邱黎寬說明後，認為邱、楊2人罪嫌不足，今（22）日判定2人不起訴。
據了解，裴祥泉2015年5月過世後，邱黎寬以遺囑執行人的身分，完成相關程序，裴祥泉被申報的遺產高達2.18億元，另有債務1.35億。不過裴祥泉沒有子女，因此按照法律規定，妹妹裴祥麟、弟弟裴祥雲、裴祥風可繼承遺產。
但是裴祥泉卻留下口述代筆遺囑，稱「公司的帳處理完了之後，剩下的分給楊胖（楊智明）30％，阿寬（邱黎寬30％，漢星公司員工20％，剩下的20％，就給那些需要照顧的人」，遺囑執行人指定為邱瓈寬。對此，裴祥麟認為遺囑完全沒提到家人，認定遺囑造假而提起民事訴訟。
2017年間，台北地院一審判決，以3名口述遺囑見證人中，有2人就是可獲得遺產的漢星公司員工，違反《民法》「受遺贈人，不得為遺囑見證人」的規定，因此判決遺囑無效。至於邱黎寬、楊智明2人涉嫌侵占罪等罪，北檢曾傳喚邱女說明，認為邱、楊罪嫌不足，今將2人不起訴。（編輯：孫唯容）