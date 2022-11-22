國內避孕失敗率高達10%!醫：新型避孕球不含荷爾蒙、避孕成效高！

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常見的避孕方式解析除了大眾最熟知的保險套之外，口服避孕藥、安裝子宮內避孕器以及結紮手術也是現代人廠選擇的避孕方式。王孫斌醫師表示，有些人會使用「射精中斷法避孕」許多人的避孕觀念還停留在使用保險套避孕就可以萬無一失，但實際上保險套的避孕失敗率高達10%。
婦產科診所院長郭安妮醫師指出，口服避孕藥現已發展至第四代，但需每天服用，若忘記服藥可能伴隨著非預期的懷孕，因此體內避孕器逐漸成為現代女性的偏好的選擇。
避孕首選新選擇-新一代3D避孕球隨著科技日新月異的發展，新一代3D避孕球成了最新趨勢。新一代3D避孕球需至婦產科由專業醫師安裝，安裝過程簡易，避孕效果佳，對於大多數生活忙碌的女性來說十分便利。
據臨床門診統計，裝置新一代3D避孕球的女性多表示，裝置過程並無不適感。王孫斌醫師解釋，來自以色列的避孕球是3D立體構造，和其它傳統子宮內避孕器2D構造不同，此避孕球是專為符合子宮內3D空間而設計的裝置，對稱的球形，去除鋒利邊緣，大幅減少疼痛與降低出血機率，且寬度只有傳統子宮內避孕器的二分之一，小於一元硬幣。
郭安妮醫師補充，此避孕球的另一大特點，是採用鎳鈦合金記憶金屬，與心臟支架材質相同，彈性較高、有良好的組織相容性，不含任何荷爾蒙，裝置後擁有高達99%且長達五年的避孕效果。此避孕球的發明不僅可以讓女性以溫柔地避孕方式呵護子宮，更能在保護自己的同時也能守護健康。
王孫斌醫師提醒，有避孕需求的民眾最好還是親自到診所，經由專科醫師諮詢，找到最適合自己的避孕方式才是最安全與正確的方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55874
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