辭不辭副院長？盧：留中央爭取經費 蔡：有錢妳也不執行
日前傳言民進黨台中市長候選人蔡其昌將在選情辭立法院副院長，甚至選後遭黨內「逼宮」下台。對手盧秀燕這兩天答覆媒體時，一再強調蔡其昌留任為台中爭取經費、自己在台中市繼續拚建設才是兩全其美。蔡其昌則回擊，指眼下他爭取多項建設達數百億，進度卻是零：「我拚再多經費給台中市政府，盧秀燕還是做不了事情。」
民進黨有7位立委帶職參選縣市首長，日前有媒體人在臉書發聲，指民進黨內傳出蔡其昌將在選前辭立法院副院長來衝刺選情。雖然民進黨祕書長林錫耀早已對外定調，7位候選人都不會請辭，但即使選前沒出手，選後也可能有黨內人士逼宮，以他選得不理想為由，要求交出副院長職務。
蔡其昌對手、台中市長盧秀燕這兩日3度被媒體追問此事，今（22日）早她在菜市場掃街時，再次重申「真心認為蔡副院長不用辭！」盧秀燕說，她知道一直有聲音批評蔡其昌「吃碗內看碗外」，希望他比照前2屆（林佳龍、盧秀燕）的前例，選前請辭立委職務。以展示決心。
盧秀燕說，蔡留在立法院繼續擔任副院長、為台中發聲、爭取經費，自己留在台中市繼續拚建設、照顧市民，才符合市民最大利益、最好安排。她強調「我不是要幫蔡其昌解套，這樣是兩全其美的方法」。
蔡其昌則反擊盧秀燕，指過去他爭取中科二期幾百億的預算、會展中心40多億的經費給盧市長，「這些建設現在的進度都是零」。中央同意山手線、海線鐵路雙軌高架經費，市政府甚至不願意出錢，連中央支持的捷運藍線都被盧秀燕任意變更路線到特定家族土地上、經費暴增327億，導致延宕至今。
蔡其昌說，他拼再多的經費給台中市政府，盧市長還是做不了事情，只有選出有執行能力、有行動力、可以跟中央配合的市長。否則中央要給台中卻執行不了、中央要協助台中又不願意配合，選這樣的市長，台中永遠不會進步。