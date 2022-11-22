周江杰競選rap【新江③】 歌詞詼諧有深意

周江杰表示，「新竹縣民老陳」和他同個年齡世代，上有老下有小，去過中國工作幾年，覺得失去生命的意義感，「新竹縣民老陳」也喜愛文史、深愛家鄉，所以義務幫他寫了歌詞，再由「起而行文化傳播」作曲，希望能夠感動有同樣想法的新竹縣民。
這首【新江③】rap的歌詞裡，說出新竹縣未來的想像，竹北高樓越來越多、交通越來越擁擠，只有少少的綠地。房價越來越高，年輕人買不起，物價也越來越高，生活更不易。
歌詞中也描述，只有竹北學校才被投注較多的教育資源，12鄉鎮的上萬民學生將繼續跨區到竹北就讀，每天上下班上下學時間，家長都要塞車到竹北或新竹市，家長和孩子都很辛苦。而竹北人面對學區混亂，沒辦法就讀自己家附近的學校。
但在想像中的未來四年，竹北市民也沒有比較好過，他們擠的像螞蟻，其它鄉鎮教育資源破敗，圖書館年久失修，沒有親子館跟體育館舍，也沒有公園。難得有的公園大多是罐頭遊具或是壞掉要花幾年才修好，生活品質低落，城鄉繼續破敗，年輕人移出鄉鎮來到城市擠，獨居老年越來越多、悲劇越來越多。
周江杰表示，「新竹縣民老陳」創作了這首RAP，希望透過正在競選縣長的他讓大家聽聽，未來新竹縣資源的投注，不要都是跟著開發商走；希望未來的新竹縣可以有一個13鄉鎮共好的發展思惟策略，而不是繼續用過去舊政治流行的高度都市化政策。
【新江③】歌曲網址：
https://www.facebook.com/CCCHOUwin/videos/651864463245134/
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