台積電回神、台股終場漲92點 三大法人賣超14.13億元
美股21日4大指數全面收黑，台北股市今（22）日開低走高，終場上漲92.81點，收在14542.20點，漲幅0.64%，成交金額新台幣1907.59億元；三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商賣超，合計賣超14.13億元。
記者鄭妤安／台北報導
美股道瓊指數21日下跌45.41點，跌幅0.13%，收在33700.67點；那斯達克指數下跌121.55點，跌幅1.09%，收在11024.51點；標普500指數下跌15.35點，跌幅0.39%，收在3949.99點；費城半導體指數下跌48.2點，跌幅1.77%，收在2675.8點。
台北股市今日開低走高，早盤一度跌至14371點，接近午盤時翻紅，終場上漲92.81點，收在14542.20點，漲幅0.64%，成交金額新台幣1907.59億元。
統計三大法人買超情形，自營商賣超10.8億元，投信賣超9.23億元，外資及陸資買超5.9億元。
晶圓代工龍頭、權值股台積電盤中回神翻紅，股價上漲9元，漲幅接近 2%，以491元作收。晶圓二哥聯電上漲近1%，收在46.1元。大立光小漲0.22%，鴻海也漲0.5%，而力積電、聯發科走勢較為疲弱，終場分別下跌約3%及1%。
金融股今日紅通通，開發金、元大金上漲超過2%，永豐金、中信金、兆豐金漲逾1%，金控雙雄國泰金、富邦金也都翻紅收漲。傳產方面，航運股賣壓湧現，除了陽明小漲0.49%、長榮上漲約2%之外，萬海翻黑下跌0.58%，航空雙雄也震盪走弱。