費叔叔與桃園三光國小再續前緣　關愛相挺偏鄉學童

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施比受更有福 台灣費森尤斯卡比贈三光國小助學禮爲造訪桃園市復興區三光國小，費叔叔不畏早起，近3小時的曲折山路車程，也要與同學們見上一面。台灣費森尤斯卡比總經理邱建智說，今年是第二度與三光國小同學們結緣，去年本來只想幫孩子圓夢，卻意外完成了自己的兒時棒球夢，今年，他體悟到施比受更有福，說什麼都要再爲同學們帶來快樂的一天。
因爲疫情關係，活動一次次延期，上學期末（110學年第二學期）雖然無法蒞臨三光國小，費叔叔仍爲同學們量身添購運動鞋、全套文具，並附上溫暖的手寫卡片祝福，像聖誕老人送禮物一樣，把禮物盒寄到三光國小，只爲讓小朋友的助學之路走得更加順暢。
樂樂棒同歡、壁畫粉刷 學童也爲費叔叔充電本次再相會，費叔叔終於能與三光國小棒球隊員來場友誼樂樂棒球賽切磋球藝。張玉英校長指出，費叔叔的陪伴對小朋友而言，就像是自己的兄長、叔叔阿姨，透過樂樂棒同歡，更加深彼此的認識及交流，相當可貴。
桃園市復興區三光國小已有百年歷史，牆上許多壁畫也留下了歲月的痕跡，費叔叔的蒞臨，爲牆面增添了新的生命，幼兒園教室出來，第一眼就能看見費叔叔一筆一畫彩繪留下的壁畫圖。
「很感謝費叔叔不止上山陪伴小朋友，更捐贈牆面整修經費，不怕髒也不怕日曬，出錢又出力。」張玉英校長說，費叔叔與小朋友一起攜手重新彩繪牆面，可以說是陪着孩子們把心中的愛通通烙印在牆上。
「看到孩子們的活力，深深感染了我們，當我們回到職場的時候，能有更大的動力再去面對我們的工作。」邱建智總經理指出，希望同學們在此能快樂學習、健康成長，台灣費森尤斯卡比會持續秉持「關愛生命」的理念，繼續守護三光國小同學們的童真淳樸。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55872
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