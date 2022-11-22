陳時中為「疫苗掮客」擋疫苗？黃珊珊：掮客是誰講出來啊
民進黨台北市長候選人陳時中，日前表示在擔任衛福部長及防疫指揮官期間，會阻擋外界購買疫苗，是為了要防範來自國際的「疫苗掮客」以免遭到詐騙，並引用韓國大邱市為例，強調「這些都是指揮中心要把關的」。對此無黨籍候選人黃珊珊今（22）日則直言，就請陳時中把誰是掮客說出來，「做這麼好的事情，大家應該對他拍拍手，這種事情也要封存三十年嗎？」
針對外界抨擊「擋疫苗」的說法，陳時中近日來頻頻表示是為了防範「疫苗掮客」。衛福部長薛瑞元也為陳時中緩頰，強調陳的仇恨值是來自國民黨批評普篩、疫苗等議題，以及擋了疫苗掮客與他人財路，其中有的掮客是找宗教團體、工商團體。現任防疫指揮官王必勝也表示，當初國際疫苗市場上非常混亂，連指揮中心自己也接了4、5通，同時也舉「南韓大邱市」的例子，強調「這些都是指揮中心要把關的」。
對此黃珊珊今日上午則回應，若陳時中真的做了這麼好的事，替政府及民間企業把關，守住相關的經費並且阻止詐騙，那應該要說出來哪些是掮客，讓全體民眾對他鼓掌，「這種事情也要封存三十年嗎？」黃珊珊強調，陳時中應該說明清楚，到底誰是疫苗掮客。
現場記者則詢問，北市府當初打算自購疫苗時，是否也有疫苗掮客做中介？對此黃珊珊則予以否認，並表示北市府從頭到尾都是直接接觸原廠，直接與原廠開視訊會議，才有辦法訂定出「願意買的價格與數量」，進而繼續北市府的疫苗採購計畫。