議員候選人看板濫用合照？黃珊珊：選舉這種做法非常惡劣
國民黨台北市議員秦慧珠質疑另一名無黨籍議員候選人、聯合醫院醫師洪士奇，近日來濫用廣告文宣，不僅在未經里長同意的情況下，就合成與里長的合照並且印在文宣與看板上，甚至連無黨籍台北市長候選人黃珊珊也受害。對此黃珊珊今（22）日受訪時表示，沒有同意洪士奇使用自己的名字跟肖像權，「我覺得選舉不可以這樣子，侵害別人的姓名權，就這個部分我認為選舉這樣的做法是非常惡劣的。」
秦慧珠今日上午表示，黃珊珊多年老友、今年也大力支持的市議員候選人洪士奇，最近不斷的做出讓松山信義區里長十分憤怒不滿的事。洪士奇在未經告知、更未取得里長同意之下，做了自己跟里長的聯合文宣，讓里民誤以為這些國民黨的里長都支持他，並將文宣塞在每個里的信箱，造成許多里長的困擾。秦慧珠強調，這些里長都是一人參選且是國民黨籍，用這樣的奧步恐會讓選民誤解。
對此黃珊珊也喊冤，表示自己的名字與肖像權也被洪士奇濫用。「我有去請他拿下來，昨天發了新聞稿，我們沒有同意他使用我的名字跟肖像。」黃珊珊說，他認為選舉不能這個樣子，侵害他人的姓名權，「就這個部分我認為選舉這樣的做法是非常惡劣的。」
至於針對新竹選情，國民黨籍副議長余邦彥公開倒戈支持民眾黨候選人高虹安，被外界形容可能有「交換說」，到選舉末期變成北市「棄白保藍」？對此黃珊珊則嚴正否認，表示台北跟新竹的選舉完全沒有關聯，並強調黃金週的造勢晚會上，柯文哲說得很清楚，「我想每一個人都一樣，偉大市民才是這座城市的主人，每天都在想著交換，你認為市民會聽你的話嗎？不要再傳這種無聊的事。」