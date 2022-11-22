三十而立好難？30歲世代購屋新竹縣最積極 貸款直逼新北
俗話說「三十而立」，30~40歲的年紀成家立業者多，但近幾年國內房價高漲，想要三十而立難度可是越來越高！信義房屋統計聯徵中心六都加上新竹地區30歲世代族群購屋新增房貸狀況，發現今年上半年主要都會區中購屋最積極的就是新竹縣，平均每百人就新增1.6人購屋成為房貸一族，最低則是房價最高的台北市，每百人僅新增0.7人。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，新竹縣的購屋人許多都是外來的年輕族群，因為工作關係選擇在新竹縣的竹北等地區落地生根，加上竹科工作機會多且待遇較好，也是推升年輕族群購屋意願的主因。
跟句聯徵中心統計資料顯示，30~40歲族群上半年購屋狀況，以新竹縣購屋最為積極，每百人就有1.6個購屋，購屋總價為1325萬元，幾乎追上新北市的1337萬元。30世代購屋最多的其次是桃園市，每百人有1.4個購屋，主因是桃園持續吸引雙北民眾外移，尤其近年新興的重劃區因為房價相對平價屋齡新穎，吸納許多外來族群。新北、高雄、台中則比例接近，今年上半年30世代族群每百人有1.2個人購屋。
剩下台南、高雄與桃園市的平均購屋總價還不到千萬元，隨房價高漲，30世代購買千萬宅狀況越來越為普遍，房價負擔也比以前高上許多，所幸現在還有30年期房貸可以幫忙減壓。
曾敬德表示，新竹地區由於園區工作機會多且相對待遇較好，吸引許多年輕人口往新竹就業，也因為許多都是外來族群，原生家庭可能在新竹沒有不動產，因此等待穩定就需要在新竹落地生根，而新竹縣的竹北又屬於重劃區開發模式，有許多大樓供給，今年上半年吸引許多的年輕族群購屋。