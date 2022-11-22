抬頭看一下天空！蔡其昌：台中又被空污籠罩

台中的藍天又不見了！受到風場擴散條件差的影響，中部地區整個上午灰濛濛，台中市西屯測站中午的PM2.5高達68！逼近標準值2倍。民進黨台中市長候選人蔡其昌再度於臉書發文，批評對手盧秀燕「市長換人空氣換新」的政見跳票。
環保署空品網提醒，今（22日）環境風場偏東風至東南風，西半部地區位於背風側，擴散條件差，尤其中南部地區位於下風處，污染物稍易累積，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。上午民眾出門上學上班時，中部空品已是橘色提醒，接近中午時情況更糟，上午7時PM2.5的數值為37微克/立方米（單日國家標準為35），中午12時已達68。
蔡其昌上午在臉書發文，引用盧秀燕的話「空氣品質變好是不爭事實，市民也感受到了」。他說，4年前盧秀燕向台中市民承諾「市長換人空氣換新」、「把林佳龍換掉空氣就會好」、「空氣像谷關空氣瓶一樣好」，但4年後的今天，一早整個台中天空又陷入空污籠罩之中，這樣的空氣是否已經換新？台中市民感受到了，只能透過選票告訴盧市長說「市長，您跳票了！」
蔡其昌批評，台灣的空氣品質這兩年全面提昇，但台中的全國排名從第11名掉到12、13名，沒進步竟然還退步。自己推動中火機組「以氣換煤」，盧秀燕卻因政治立場不同而阻擋，讓台中市民多吸15個月髒空氣，他感到非常遺憾。