百濟神州舉辦小小生物科學營　帶小學生探索DNA未來

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寓教於樂的生物科學手作實驗，啟發學童對科學創造的想像小學階段是最適合紮根科學教育的時期，但偏遠地區的學校由於交通不便與地理人文環境特殊，造成師資、設備、資源不足等情況，而科學並非只是一門興趣或學問，科學中的探究與實作更是訓練學童的思辨能力。BeiGene期待透過「Kids Science小小生物科學營」，培養小朋友的科學核心素養，藉由實驗、手作的過程去「發現」，從產生出的結果去「思考」。
這次的課程，特別邀請到曾獲教育部殊榮的生物老師──簡志祥「阿簡老師」，帶領學童認識水果DNA，利用簡單易操作的實驗一窺DNA的樣貌，了解生命細胞最初始的模樣；也體驗了解仿生科技在醫療上及生活上的應用，透過「仿生鳥手作實驗」引導學童思考有哪些生活用品是從仿生科學啟發而得來，並從手作實驗中獲得更多靈感與樂趣，最後的「仿生鳥飛行競賽」，讓學童用自己親手做的成品互相比拚，進一步體驗氣動力原理，小朋友無一不感到新奇與有趣。
坪林國小校長王珮君表示：「科學是生活，舉凡食、衣、住、行都隱含著許多科學知識與原理，非常感謝BeiGene，看見偏鄉孩子在專科教育學習資源的需求，舉辦『Kids Science小小生物科學營』，讓孩子從做中學習。藉由豐富有趣的課程，帶領學校的孩子不僅能從學習中獲得更多與醫學相關的科學知識，同時也能啟發他們擁有像『科學家』一樣地邏輯思考，像『醫師』一樣地解決問題！永保好奇心，持續不斷的創新與探索。」
BeiGene以科學為本精神 致力培養學童科學素養BeiGene 自 2010 年創立，秉持著疾病無國界的精神，專注於創新癌症藥物的研發，致力為全世界患者帶來可近性及可負擔的高品質藥物。BeiGene認為科學教育應從小紮根，藉由饒富趣味的小實驗與生動的原理教學，逐步建立學童對科學領域的興趣，啟發孩子們對於科學創造的好奇心與想像力。
BeiGene 副總裁暨細胞治療研發中心負責人，黃士銘表示：「在BeiGene，我們相信『改變治癒未來』 (Change is the Cure)，先進科學改變人類生活，而醫療科學為人類帶來治癒的力量，透過「Kids Science小小生物科學營」，培養小朋友科學素養，豐富孩子們的知識和視野，啟發他們對於生物科學的興趣。此外，我們期盼走進偏鄉，為資源較不足的學校挹注多元教學資源，發揮與社會共好影響力。」
教育是永續發展不可或缺的一環，BeiGene希望透過在當地社區實踐企業責任，號召同仁加入企業志工行列，消弭偏鄉教育資源與學童學習機會落差，如同BeiGene致力於縮小世界健康公平差距的核心價值，不僅要為所有人提供可負擔的藥物，還要創造一個更公平和更永續的世界。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55873
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