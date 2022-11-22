圖片影片AI自動去背！台科大團隊奪全國創新賽首獎

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台科大今（22）日指出，該校資工系教授戴文凱指導碩士班二年級學生張先昀、林于婷、林鼎傑組成團隊，參與電商與金融科技項目比賽。「MainBody：去背專家」是自動／互動式AI圖片、影片的去背系統，可將圖片中動物、人物髮絲、網狀細節等的背景去除乾淨；同時，高達3千萬畫素的圖片辨識速度，大約僅需1秒。
台科大表示，該項技術可廣泛應用在任何需要去背應用情境，例如商業攝影、需要準備圖片素材的新聞媒體業，或電商平台需要上架商品、製作廣告。另外，針對超級複雜的環境中，無法100%完美去背時，系統擁有互動式AI去背功能，讓使用者簡便的輔助標示主體或保留的區域，流暢地達成去背工作。
林于婷不諱言的說，目前「MainBody：去背專家」尚未問世，往後要發展主體前景的光影能隨背景變化，使合成圖片更自然，以及希望能製作出主體後的背影等技術，都需要資金，而首獎的10萬元獎金對於像他們這樣的初期團隊來說非常重要。
林鼎傑表示，雖然作品僅是一個去背網頁，但實際上包含了去背模型和去背系統。這平台使用數據驅動的方法，自行收集了約20萬張的圖片，先用模型初步預測後，再人工修正標註，取得答案，而製作資料集也花了很多時間精力。
林鼎傑說，若使用者希望修改去背結果的主題，就能直接透過互動式的操作，點選希望保留或刪除的部分，讓AI重新判斷去背結果，這是現有去背軟體較少實現的項目，而坊間的軟體問題在於難以編輯，或是專業人士使用美編軟體去背，需要花費大量時間，此一技術可以加速流程，減輕負擔。
戴文凱提到，「MainBody：去背專家」在未來應用上，除了影片或視訊的去背，還可輸出多種去背讓使用者選擇，以及使去背後的前景主體可融入合成的背景。研發團隊會繼續收集實務使用需求與市場商業模式、優化產品競爭力，積極推廣研發成果，也期待有資金伯樂，讓此技術轉換成台科之光。