泰國頂級富豪家族超美長媳　千億身價卻低調內斂引關注

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Marisa年近60歲，育有4個小孩，包括3個兒子和1個女兒，但仍然美麗和氣質，甚至被當地媒體盛讚比自己的女兒和長媳還美。不只容貌出眾，Marisa的腦袋更是聰慧，在紐約大學雙主修金融和國際貿易畢業，在大學時和同樣是校友的謝吉人相識並結婚，婚後隨著丈夫返回泰國接手集團事業。謝吉人作為正大集團掌門人謝國民的長子，早已接任正大企業股份有限公司的董事長，前途無限。
Marisa和謝吉人在泰國生活8年，生下長子謝宇寰和長女謝願耕，由於長子患有氣喘，一家人搬到香港居住，並在香港又生下兩個兒子。謝吉人則在香港和泰國兩地往返，直到孩子們都陸續念大學後，2016年全家都返回泰國。從謝吉人的全家福照中，可以看出全家都很簡樸單純，並且感情極好，有許多笑容滿面的照片。
從Marisa的生活照中，可以看出她很喜歡田園生活，時常去森林散步之外，她還養了許多寵物，而舉辦活動時，也偏好選擇戶外有樹林的地方。另外，她很熱愛藝術品，時常曬出和知名藝術家的合照，因為長期支持藝術產業，Marisa甚至在義大利獲得獎項。跟大部分的豪門富豪太太不同，Marisa鮮少穿戴珠寶，以迷人的姿態和美貌脫穎而出。
而最為人津津樂道的是她的樂善好施，近幾年疫情爆發，Marisa創建了Chef Cares的慈善方案，替辛苦的醫療人士提供膳食，而她不只出資也出力，親自裝便當和菜餚。另外，她和幾個小孩共同創辦The Build基金會，專門為泰國貧困的孩童興建學校。
泰國首富謝國民可謂傳奇人物，他讓菜籽行起家的卜蜂公司，變身跨足零售、電信、地產、金融的綜合型集團，他和整個家族都十分低調，鮮少受訪，手握足以撼動整個國家的財富，但行徑也不鋪張奢靡。 同時謝國民戰略大膽，是投資中國的天字第一號外商，他手上的集團版圖遍及歐美、中國、台灣、東南亞等，是超過三十國的跨國企業。
集團創辦人謝易初在1920年代，從中國廣東移民泰國，在泰國唐人街創立正大庄菜籽行，還跨足動物飼料業。謝易初有四個兒子，分別命名為謝正民、謝大民、謝中民和謝國民，中間的名字連起來便是「正大中國」，也因此卜蜂集團在中國被稱為「正大集團」。為了保持家族傳統，從謝氏第二代開始的子孫都會在年幼時期送往中國留學，因此謝氏家族都能說一口流利的中文，而家族小孩都要經歷學歷和社會歷練的洗禮，並維持勤儉美德，難怪直到第四代依然能守住家業。