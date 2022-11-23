這顆蛋有金盞花香？普橘一哥歐歐出任務 揭葫蘆賣啥藥！
說到「蛋料理」，你會想到早餐的蛋餅、午餐的蔥蛋，還是下午茶必吃的蛋糕呢？顯而易見的是，普遍人日常飲食已脫離不了蛋元素，根據農委會農業統計年報顯示，每個國人每年平均吃掉300多顆蛋。雞蛋除了能到市場、超市購買之外，現在許多藥局竟也加入賣蛋行列，不過細瞧瞧，藥局裡的蛋外包裝竟出現「葉黃素」、「金盞花」等字樣，究竟外表看似平凡的雞蛋，裡頭究竟藏著什麼玄機，就由普橘島一哥「歐歐」出任務，來揭開號稱「蛋界中的哈根達斯」神秘面紗吧！
生活消費中心/綜合報導
日常生活中，雞蛋被許多人公認為最需要的食材，除了能製作多種料理，也是一天中重要的營養來源，挑雞蛋除了看品種，雞隻生長環境是否經過政府單位合格認證，雞舍環境也是重中之重，這回橘島一哥「歐歐」就從藥局賣的「神祕機能蛋」，探索源頭到苗栗的「咱兜ㄟ養雞場」，跟著雞頭大哥「阿嘉」看看能生出金盞花機能蛋的母雞們，到底長什麼模樣。
跟著「歐歐」走進「咱兜ㄟ養雞場」，映入眼簾的是不同於傳統養雞場的狹窄空間，沒有四四方方的鐵籠，取而代之是成本高五倍以上的「室內平面飼養」，母雞群可在室內自由活動、覓食，雞隻足光照13小時/天，足養140天產蛋。另外還有設置多層棲架，滿足雞隻在高處歇息的本能，而飼養密度，也以聯盟嚴格限制管理，場內每坪不得飼養超過25隻，讓每一隻雞都有舒適的生長環境。
除了看見雞舍備受講究，「咱兜ㄟ養雞場」還在飼料中加入了金盞花、葉黃素、DHA等多種營養配方，增加雞隻抵抗力之餘，產出的雞蛋DHA含量高達300ug/100g以上(一般雞蛋不含DHA營養素)，口感上蛋黃綿密不乾澀，蛋白口感扎實，以「金盞花飼養機能蛋」來說，葉黃素更比一般雞蛋含量高10-12倍，而跟著普橘島「歐歐」與雞頭「阿嘉」現場打蛋比一比，可以發現機能蛋，蛋黃比一般雞蛋高、挺；濃蛋白較厚、多；稀蛋白較薄、少，方方面面皆提高其營養價值。
事實上，「咱兜ㄟ養雞場」所產出的機能蛋，來自於寶奇生技團隊，運用雞隻專利微生物技術與在地業者合作，從養雞環境開始著手，進而將雞蛋做出差異化，這也受到摩斯漢堡、 日藥本舖等各大連鎖業者青睞使用、販售。而力拼最狂員工餐廳的橘子集團「普橘島」也不惜成本，在各式餐點上使用，同時也有在普橘雜貨區上架一盒6入的金盞花雞蛋，讓所有員工們不僅吃進美味，更外帶珍貴的營養與滿足。