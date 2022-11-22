鄭運鵬中壢車掃兼吃播　蔡英文視察桃捷加持選情

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蔡總統表示，鄭運鵬協助機捷通車，並爭取到中央補助，讓桃園推動鐵路地下化，大幅減少將近600億元的負擔。鄭運鵬不僅全力協助桃園建設，也用心規劃首都圈的發展，最近提出「1200首都通」的想法，讓首都圈內的交通工具，包括機捷跟火車、國道客運、公車、YouBike，都能連結起來，一票用到底，對通勤的朋友來說更方便。
鄭文燦受訪時說，機場捷運延宕6次通車，他上任後除了讓桃捷公司擴大，也透過鄭運鵬協調交通部包括日商丸紅、西門子公司要全力派人進駐來協助機捷的改善，最後在2017年3月1號完成通車。他謝謝包括蔡總統，當時的交通部長賀陳旦和鄭運鵬等人全力協助。
鄭文燦表示，「三心六線」會完成桃園捷運的基本建設，包括鐵路地下化，為了提高公共運輸的使用率和減少碳排，鄭運鵬提出北北基桃首都圈通勤月票1200元，他非常贊成，可以讓桃園和基隆的通勤族更加方便。中央已經表示會補助一半經費，個補助是值得的，可以讓軌道建設的效益提高，也可以讓首都圈更方便，1200也可以透過平價的方式讓通勤、上班、上學更加方便。
鄭運鵬說，過去他和鄭文燦一人在市政府、一人在立法院做很好的合作，突破了包含鐵路地下化、航空城、機場捷運無法通車的困難，有合作的團隊，有信任感的團隊，以及和市民朋友互相協助支援獲得信任度的團隊，這才是符合下一階段桃園市民朋友的期待。一棒接一棒，選舉時間對他來說雖然只有短短的106天，但在鄭文燦的好成績，蔡英文總統的支持之下，相信已經足夠，他對11月26號很有信心。
隨後，鄭運鵬在基隆市長林右昌、立委黃世杰陪同下於中壢市區進行車隊掃街，沿途民眾相當熱情，有人從高樓窗戶探頭揮手，也有人從店家裡衝出來致意。有支持者拿了幾盒水餃給車上的鄭運鵬，鄭運鵬開心接下，並當場吃了起來。由於鄭運鵬車掃有現場網路直播，所以鄭運鵬也透過鏡頭「吃播」給大家看。