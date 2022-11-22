競總前辦選前之夜！陳時中連3天赴夜市 辣模里唯陪車掃
選戰倒數4日，民進黨台北市長候選人陳時中今（22）日啟動車隊掃街，將在3天掃遍台北市12行政區；陳時中競選總幹事吳思瑤下午也在競總舉行記者會，宣布選前之夜晚會將於北平東路、競選總部前舉行，包含總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、前副總統陳建仁等人都會到場，與陳時中奮戰到最後一刻，爭取最多的支持。
吳思瑤表示，陳時中今日上午啟動車隊掃街，在北投、士林2區受到熱烈歡迎，因此花了比表定更長的時間，才掃完規劃的路線，今日下午，陳時中也將赴中山、大同區掃街；至於明日，車隊會到松山信義、內湖南港，近來受到關注的辣模、民進黨苗栗縣長候選人女兒里唯會在明日現身，替陳時中車隊加持。
吳思瑤也說，從今天起，連續三天晚上，陳時中都會去夜市，包含今天的士林夜市，明天晚上則在景美夜市，後天晚上會去南機場夜市。
談到眾所關注的選前之夜，吳思瑤表示， 「最後一哩路，我們一起走」選前之夜晚會將在陳時中競總前的北平東路登場，預計18:30開放進場，19:00正式開始，包含蔡英文、蘇貞昌、陳建仁都會到場，也會有精彩的演出。
吳思瑤說，陳時中陣營雖然成功借下凱道25日晚間的路權，但考量周遭的腹地、主要幹道是由國民黨取得路權，在選舉最後階段，有責任要避免安全疑慮、雙方支持者衝突，所以就選擇同樣合法租借的競總前，而這也是蔡英文勝選總統的福地，希望所有支持者一同擠爆會場，給予陳時中最大的支持。