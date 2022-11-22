快訊／本土確診+18,150！死亡個案增38人　境外移入29例

▲指揮中心指揮官王必勝說明最新疫情。（圖／指揮中心）
▲指揮中心指揮官王必勝說明最新疫情。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-11-22 14:02:232022-11-22 14:03:08

中央流行疫情指揮中心今天（21日）宣布，本土新增18,150例COVID-19確診病例，另外29例境外移入、38例死亡個案。

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指揮中心表示，今日新增之18,150例本土病例，為8,405例男性、9,725例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,726例)，臺中市(2,496例)，高雄市(2,431例)，臺南市(1,754例)，桃園市(1,726例)，臺北市(1,520例)，彰化縣(970例)，屏東縣(660例)，苗栗縣(538例)，新竹縣(498例)，雲林縣(466例)，新竹市(438例)，嘉義縣(331例)，宜蘭縣(317例)，南投縣(311例)，花蓮縣(249例)，嘉義市(243例)，基隆市(236例)，臺東縣(142例)，金門縣(53例)，澎湖縣(42例)，連江縣(3例)。

指揮中心指出，今日新增38例本土病例死亡個案，為23例男性、15例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、37例具慢性病史、17例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月27日至11月19日，死亡日期介於10月5日至11月19日。

指揮中心說明，今日新增29例境外移入個案中，為12例男性、17例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自巴林、越南、澳大利亞(各1例)，另26例感染國家調查中。入境日期介於今年10月23日至11月21日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,945,336例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,749,533例排除)，其中8,193,072例確診，分別為37,315例境外移入、8,155,703例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,029例COVID-19死亡病例，其中14,012例本土，個案居住縣市分布為新北市2,778例、臺北市1,549例、臺中市1,469例、高雄市1,367例、桃園市1,044例、臺南市1,039例、彰化縣863例、屏東縣553例、南投縣457例、雲林縣439例、苗栗縣381例、嘉義縣360例、宜蘭縣303例、基隆市302例、花蓮縣241例、嘉義市238例、新竹縣224例、臺東縣183例、新竹市152例、澎湖縣36例、金門縣34例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。(編輯：孫唯容)

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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